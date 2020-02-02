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      Адвокат Трампа Джулиани просил Ермака оставить Кличко на должности, – СМИ

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      Руди Джулиани и Виталий Кличко / facebook.com/Vitaliy.Klychko

      Адвокат президента США Рудольф Джулиани во время встречи с помощником президента Андреем Ермаком 2 августа 2019 года просил оставить на посту главу КГГА Виталия Кличко.

      Издание The New York Times отмечает, что во время встречи с Ермаком Джулиани просил помочь Кличко сохранить должность, называя Кличко давним другом и бывшим клиентом Джулиани.

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      Сам Джулиани признал, что обсуждал должность Кличко на встрече с Ермаком в Мадриде 2 августа 2019 года. Ермак в ответе на запрос The Times также признал, что они с Джулиани обсуждали будущее Кличко.

      По словам Ермака, он ответил Джулиани, что он давно знает Кличко и что он пользуется поддержкой киевлян. Он отверг любые предположения о том, что Джулиани пытался повлиять на его позицию в отношении Кличко.

      Вместе с тем, нардеп Александр Ткаченко, которого рассматривали как возможного кандидата на должность главы КГГА вместо Кличко, заявил, что "совпадение во времени между встречей Кличко с Джулиани и событиями в управлении Киевом было впечатляющим".

      The New York Times отмечает, что, несмотря на сложный и непрозрачный характер украинской политики, не понятно, вмешательства Джулиани было определяющим фактором, который позволил Кличко сохранить должность, но понятно, что он пытался на это повлиять.

      Издание пишет, что Кличко впервые Джулиани нанял в качестве консультанта для своей неудачной попытки избрания мэром Киева в 2008 году.

      Отметим, что в июле Кличко размещал на своей странице в фейсбук фото своей встречи с Джулиани. Со ссылкой на источники The New York Times утверждает, что тогда Кличко говорил соратникам, что американские союзники помогут ему сохранить должность.

      Сам Кличко заявил, что "это смешно" и что он "никого не просил о помощи". Он также сказал, что у него никогда не было деловых отношений с Джулиани.

      Что известно о деле НАБУ против Кличко?
      В ноябре 2019 года Национальное антикоррупционное бюро открыло производство в отношении мэра Киева Виталия Кличко и его двух заместителей из-за возможной государственной измены и хищения государственных денег при застройке столицы.

      В Высшем антикоррупционном суде объяснили, что суд обязал НАБУ открыть это дело из-за бездействия руководителя Главного подразделения детективов НАБУ.

      Сам Виталий Кличко убежден, что никаких перспектив это дело не имеет. По его мнению, делу умышленно придают сенсационный характер в информационном поле.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Киева Новости Украины Выборы мера Киева Андрей Ермак Новости США Дональд Трамп КГГА Виталий Кличко Новости политики
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