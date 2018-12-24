Адвокат-защитник экс-бойцов "Беркута" и Рубана заявил о поджоге своего автомобиля: фото

Адвокат Валентин Рыбин заявил, что 24 декабря неизвестные сожгли его автомобиль, который стоял в подземном паркинге его дома. Отметим, что ранее адвокат защищал интересы харьковских экс-бойцов "Беркута".

Об инциденте Рыбин рассказал в комментарии "Громадскому" и опубликовал в Facebook соответствующие фото.

Адвокат заявил, что не знает, кто поджег его автомобиль, однако связывает это со своей профессиональной деятельностью.

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"Я могу связать это с чем угодно, потому что мне постоянно угрожают из-за моей деятельности", – сказал Рыбин.

Он добавил, что автомобиль сильно поврежден и не был застрахован.

Что известно об адвокате Валентине Рыбине?

В 2016 году был адвокатом бойца ГРУ России Александра Александрова, которого с другим ГРУ-шником Евгением Ерофеевым суд Киева признал виновными в совершении теракта, в результате которого погиб украинский военный Вадим Пугачев. Обоих бойцов ГРУ РФ взяли в плен украинские военные на Донбассе, а после суда их обменяли на действующего нардепа Надежду Савченко.



Кроме того, Рыбин защищал 3-х харьковских экс-бойцов "Беркута", которые сбежали в Россию.



А еще в 2018 году адвокат стал защитником руководителя организации "Офицерский корпус" Владимира Рубана и формально Савченко, которых подозревают в попытке захвата государственной власти, государственного переворота и организации теракта.



Рыбин также защищал Рафаэля Лусварги – военного наемника из Бразилии, который воевал на стороне пророссийских боевиков на Донбассе. Сейчас боевик находится под стражей до 28 января 2019 года.