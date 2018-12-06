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      Адвоката крымских татар судят за пост в Facebook: под зданием суда устроили флешмоб

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      Адвоката крымских татар судят за пост в Facebook: под зданием суда устроили флешмоб
      Адвоката крымских татар судят за пост в Facebook: под зданием суда устроили флешмоб / Фото из открытых источников

      В аннексированном Крыму под зданием Киевского районного суда Симферополя устроили флешмоб в поддержку адвоката крымских татар Эмиля Курбединова.

      Об этом сообщил журналист Антон Наумлюк на своей Facebook-странице.

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      Ранее 24 канал сообщал, что 6 декабря в оккупированном Крыму задержали адвоката Эмиля Курбединова, который защищал права крымских татар. Защитника задержали работники "Центра противодействия экстремизму". В этот же день вечером адвоката начали судить.

      Мужчины пришли поддержать Курбединова и начали фотографироваться с плакатом "Ты – наш народный защитник".

      крим суд флешмоб

      Под зданием суда устроили флешмоб в поддержку адвоката крымских татар Эмиля Курбединова

      По состоянию на 19:30 суд находится в совещательной комнате.

      В чем оккупационная власть обвиняет Эмиля Кубединова?
      Российская оккупационная власть обвиняет его по статье пропаганды или публичной демонстрации нацистской атрибутики или символики, или атрибутики экстремистских организаций. Все из-за поста Эмиля в Facebook с изображением форума Хизб ут-Тахрир 2013 года в Симферополе. Более того, за этот пост Кубединов уже отбыл административный арест в течение 10 дней в январе 2017. Хизб ут-Тахрир – организация, которая считается террористической только в России и Казахстане. Известно, что цель организации восстановление справедливого исламского образа жизни, исламского государства (халифата) и воплощение в нем исламской системы.

      Теги: Новости Украины Украина – Россия Новости Крыма арест Аннексия Крыма
      Источник: 24 канал
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