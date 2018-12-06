Адвоката крымских татар судят за пост в Facebook: под зданием суда устроили флешмоб

В аннексированном Крыму под зданием Киевского районного суда Симферополя устроили флешмоб в поддержку адвоката крымских татар Эмиля Курбединова.

Об этом сообщил журналист Антон Наумлюк на своей Facebook-странице.

Читайте также: Кому принадлежит Крым: спортсмен дал едва ли не лучший ответ на этот вопрос

Ранее 24 канал сообщал, что 6 декабря в оккупированном Крыму задержали адвоката Эмиля Курбединова, который защищал права крымских татар. Защитника задержали работники "Центра противодействия экстремизму". В этот же день вечером адвоката начали судить.

Мужчины пришли поддержать Курбединова и начали фотографироваться с плакатом "Ты – наш народный защитник".

Под зданием суда устроили флешмоб в поддержку адвоката крымских татар Эмиля Курбединова

По состоянию на 19:30 суд находится в совещательной комнате.

В чем оккупационная власть обвиняет Эмиля Кубединова?

Российская оккупационная власть обвиняет его по статье пропаганды или публичной демонстрации нацистской атрибутики или символики, или атрибутики экстремистских организаций. Все из-за поста Эмиля в Facebook с изображением форума Хизб ут-Тахрир 2013 года в Симферополе. Более того, за этот пост Кубединов уже отбыл административный арест в течение 10 дней в январе 2017. Хизб ут-Тахрир – организация, которая считается террористической только в России и Казахстане. Известно, что цель организации – восстановление справедливого исламского образа жизни, исламского государства (халифата) и воплощение в нем исламской системы.