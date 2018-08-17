Адвокати Януковича пробивають чергове "дно"

Вчора мали початися дебати між захистом та звинуваченням у справі держзради Віктора Януковича. Проте інформація із зали суду нагадувала стрічку новин жовтої преси.

"Між адвокатами Януковича та поліцією в будівлі суду сталася бійка. Приватні адвокати екс-президента перешкоджали допуску в суд державного адвоката Януковича Юрія Рябовола"; "адвокати перекрикували прокурорів, використовуючи звукопідсилювальну апаратуру"; "адвокати Януковича намагалися спровокувати бійку з прокурорами"…

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Я вже писав про те, що команда захисників Віктора Януковича із компанії Aver Lex свідомо, невмотивовано затягує розгляд справи, тим самим порушуючи ст. 44 Правил адвокатської етики (2017 року), де зазначається, що "адвокат не повинен вчиняти дій, спрямованих на невиправдане затягування судового розгляду справи".

Зараз ми маємо справу з пробиванням адвокатами Януковича чергового "дна". Хоча застосовувати термін "етичне дно" щодо цих осіб не має сенсу. "Дна" у них не існує, є лише розмір гонорару.

Адвокати намагаються остаточно перетворити розгляд справи про держзраду у фарс та шоу абсурду. Поведінка адвокатів виходить за межі будь-яких етичних норм та процедур.

Впродовж кількох годин суддя оголошував перерви у засіданні, як тільки воно відновлювалося, пятеро захисників екс-президента голосно вимагали зупинити судове засідання. Згодом з'ясувалося, що вони користувалися звукопідсилювальною апаратурою. Попри вимоги судді винести динаміки із зали, помічники адвокатів ховали їх під столом.

Тривалий час прокурор Руслан Кравченко і адвокат Віталій Сердюк виступали одночасно. Адвокати не реагували на зауваження суддів і проявли відверту неповагу до суду.

Проте, обвинувачі Руслан Кравченко та Максим Крим все ж виступили у рамках дебатів, хоча це було досить складно. Попри молодий вік, прокурори трималися гідно.

У своєму виступі прокурори зазначили, що "підтвердженим фактом є те, що 1 березня 2014 року Янукович В.Ф. перебуваючи на території Російської Федерації склав, підписав та звернувся з письмовою заявою до президента Російської Федерації Путіна В.В. з проханням використати Збройні сили цієї держави на території України та з письмовою заявою до Ради Федерації Федеральних Зборів РФ, якою підтримав звернення самопроголошеного голови ради міністрів Автономної Республіки Крим Аксьонова С.В. від 01.03.2014 до президента Російської Федерації Путіна В.В. про надання всебічної допомоги та захисту кримчан.

Водночас звернення підсудного до Ради Федерації Федеральних Зборів РФ було однією з основних підстав для прийняття Постанови № 48 СФ "Про надання згоди президенту Російської Федерації на використання Збройних сил Російської Федерації на території України". Ухвалення цього рішення і стало тією юридичною підставою, яка створювала уяву нібито законності дій підрозділів ЗС РФ, що на той час вже здійснили вторгнення в Автономну Республіку Крим і продовжували її окупацію.

А заява Януковича В.Ф. до президента Російської Федерації Путіна В.В. з проханням використати Збройні сили цієї держави на території України була єдиною підставою для скликання 3 березня 2014 року Постійним представником Російської Федерації при ООН Чуркіним В.І. 7125-го засідання Ради безпеки ООН. Необхідність демонстрації цієї заяви було єдиним виправданням агресії Російської Федерації у Криму, що була засуджена майже всіма представниками країн світу під час засідань 28 лютого та 1 березня 2014 року".

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Також представники обвинувачення вказали, що "встановленим фактом є те, що підсудний Янукович В.Ф. усвідомлював суспільно небезпечний характер свого діяння і передбачав його суспільно небезпечні наслідки, тобто звертаючись до Президента Російської Федерації і до Ради Федерації Федеральних Зборів РФ з проханням використати Збройні сили цієї держави на території України, діяв умисно. Вказані обставини підтверджуються сукупністю наступних доказів:

- розсекреченим листом Служби Безпеки України від 15.01.2013 №8/5-163 "Щодо російської експансії", адресований особисто Януковичу В.Ф., яким підтверджено, що більш ніж за рік до початку використання російських військ у Криму, підсудному було відомо про загрозу національній безпеці нашої держави з боку РФ, яка полягала в економічній, гуманітарній та політичній інтервенції;

- розсекреченим листом Служби Безпеки України від 17.02.2014 №44 "Щодо ролі урядових та недержавних структур РФ у консолідації вітчизняних проросійських сил", адресований до АП України, відповідно до якого підсудний Янукович не тільки щонайменше з початку 2013 року розумів, що діяльність РФ становить загрозу територіальній цілісності України насамперед у південних та східних її регіонах, а й усвідомлював, що його звернення до президента РФ є особливо небезпечним для національної безпеки України;

- протоколом огляду відеозапису — інтерв'ю підсудного Януковича під назвою "Інтерв'ю Януковича 02.04 полная версия", де підсудний визнає факт свого звернення про використання військ РФ на території України, повідомляючи, що він нібито був змушений це зробити, і лише фразою "Я был не прав" обвинувачений пояснює свій заклик застосувати війська іншої держави проти власного народу (том 35 арк. 1-9)…

Жоден доказ обвинувачення стороною захисту спростований не був".

Власне останнє речення і пояснює істеричну реакцію адвокатів Януковича. В них не має контраргументів. Януковичу нічим крити. Залишилися лише маски клоунів, матюгальники та "темники" з Кремля. А ще можуть і гонорар відібрати…

Джерело: Политком

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