Адвокатка – це єдина людина, яка може потрапити до блогера. Про це розповіли батьки Протасевича.

До речі Білоруси та росіяни досі живуть в СРСР, – Овдієнко про "інтерв'ю" з Протасевичем

Відтак поки що немає інформації про те, де перебуває Протасевич та у якому він стані.

Заважимо, що раніше до Протасевича не пускали адвокатку. Оленська змогла потрапити до підзахисного лише через кілька днів після затримання. Тоді вона заявила, що у Протасевича "все добре". Втім, більше розповісти не могла, бо давала підписку про нерозголошення.

Зверніть увагу! Адвоката не пускали і до дівчини Протасевича Софії Сапеги. Однак потім він таки зміг поспілкуватись із активісткою.

Затримання Протасевича: що відомо