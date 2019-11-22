Адвокатка сімей Героїв Небесної сотні оголосила голодування: що зі справами Майдану сьогодні?

Вчора трапилось те, про що попереджала не тільки адвоката зі справ Майдану, але й інші: час закінчився.

Я знаю Женю Закревську особисто і рівень довіри до неї в мене надзвичайно високий. Вона чесна та поважна людина, яка відважно вела себе за часів революції, захвату Криму та війни. І яка робить найважливішу справу – адвокатує у суді по розстрілу людей на Майдані. Після мого звільнення я неодноразово зустрічався з нею по своїй справі, де вона також є адвокатом, та щодо іншого.

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Особисто я розпитував її про смерть мітингувальників 18−20 лютого та суд над беркутівцями. Декілька годин Женя у подробицях розповідала про цю справу, в яку занурена з головою. Мене цікавили не тільки факти вбивств, хто і як стріляв, але і як велося слідство та йде суд, чи нема затягування і спроб злити цю принципову справу. Вона мене запевнила, що це не так: слідство довге, тому що обставини подій дуже складні й у них приймало участь багато людей. Але попередила, що проблема в іншому: у розпал суду справу передають від ГПУ до ДБР. Але тільки папки томів, а не слідчих, які усі п'ять років були заглиблені у цю роботу.

Всім відомо, що ДБР створювалась як нова структура, очищена від бруду та виборчого ручного правосуддя попередньої системи. Та фахівців, готових далі вести цю складну справу, ДБР не має. І після оприлюднення плівок Труби щодо прозорості ДБР спливли питання як із забитого унітазу. І ось учора трапилось те, про що попереджала не тільки Закревська, але й інші: час закінчився – справу передали у ДБР. Поправка, яка би врегулювала це питання, так і не була прийнята. І Женя запустила новий годинник – оголосила голодування…

Це не жест і не хайп, а позиція небайдужої людини. І ми всі маємо її підтримати – не у відмові від їжі, а в цій вимозі, щоб президент, уряд та парламент нас почули.

Не дамо злити #СправиМайдану.

Автор: Олег Сенцов

Джерело: Facebook

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