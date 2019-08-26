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      Адвокату-антикоррупционеру угрожают, под дверь принесли венки, гроб и топор: фото

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      Роман Лихачов
      Роман Лихачов / Фото с Facebook-страницы Романа Лихача

      Правозащитник Роман Лихачев из города Чугуев, что на Харьковщине, заявил об угрозах в свой адрес. Неизвестные ночью 26 августа доставили венок и топор к зданию в микрорайоне Авиатор, где расположена Чугуевская правозащитная группа, а также гроб – к его дому.

      Роман Лихачев отметил, что на похоронной ленте была надпись: "Ромочка, если не прекратишь заниматься ху***й, то следующая (топор – ред. 24 канал) будет у тебя в голове".

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      Роман Лихачев – заместитель председателя группы "Сети антикоррупционных центров". Он рассказал, что в последнее время правозащитная группа очень активно занялась расследованием о работе "наливаек" в Чугуеве, торговле без лицензии в кафе и схемах уклонения от налогов.

      Лихачев добавил, что эти заведения связаны с помощником народного депутата Дмитрия Шенцева – депутатом Чугуевского городского совета Русланом Овчаренко.

      роман лихачов погрози
      Роману Лихачу принесли венок/ Фото с Facebook-страницы Романа Лихачева

      Адвокат-антикоррупционер сообщил, что он вызвал полицию, поэтому следственные действия продолжаются. Он также напомнил о "предупреждении" активисту Николаю Бычко, которого нашли повешенным в лесу.

      Уверен, что полиция снова никого не найдет... Никто из нашей команды останавливаться не собирается. Для полиции и прокуратуры: завершать жизнь самоубийством не собираюсь,
      – подчеркнул Роман Лихачев.

      Он также отметил, что ожидает соответствующей реакции от новой команды народных депутатов и президента Украины.

      роман лихачов погрози
      Гроб принесли к дому адвоката/ Фото с Facebook-страницы Романа Лихачева

      роман лихачов погрози
      Неизвестные угрожают адвокату-антикоррупционеру/ фото с Facebook-страницы Романа Лихачева

      Коллега Лихачева Дмитрий Булах заявил, что угрожают правозащитнику за его активную общественную деятельность в Чугуеве.

      "В прошлом году в этом же районе, рядом с Чугуевым, предупреждали Николая Бычко. Потом его нашли повешенным в лесу. Я убежден, что тогда это было убийство. Теперь вот такое неоригинальное предупреждение получил Роман Лихачев. Теперь посмотрим на реакцию полиции", – написал он.

      Что известно о смерти Николае Бычко?
      В Чугуеве, что на Харьковщине, 5 июня 2018 года нашли повешенным юного экоактивиста из поселка Эсхар Николая Бычко. Бычко был активным членом общины Эсхара и администратором группы "Инициативная молодежь Эсхара". Он неоднократно поднимал проблему загрязнения местных водоемов, а 16 мая написал, что для выявления возможных нарушений в Эсхар приезжала экологическая комиссия. Позже оказалось, что поселковый совет выделяет значительные средства на ремонт очистных сооружений, а эти деньги тотально разворовываются.

      Его тело нашли через сутки, повешенное в местном лесу. Емкость с водой стояла рядом. Ни друзья, ни родственники, ни коллеги Николая не поверили в его самоубийство. Они утверждают, что парень не имел склонности к суицидальных настроений, был жизнерадостным и занимался по его мнению очень важным делом.

      28 декабря 2018 года полиция Харьковской области закрыла дело об убийстве Бычко.

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      Теги: Новости Украины Коррупция Полиция Криминальные новости Новости Харькова
      Источник: 24 канал
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