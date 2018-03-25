Адвокаты дьявола: за сколько защитники Януковича и "Беркута" стали на их сторону

О них пишут в газетах, их выступления транслируют по телевидению и цитируют все топовые интернет-издания. Адвокаты, которые появляются в украинских СМИ чаще некоторых политиков – Виталий Сердюк и Александр Горошинский.

Виталий Сердюк уже несколько лет занимается делом экс-президента Януковича. Адвокат специализируется на уголовных делах и делах против государства. И хотя у Януковича пять защитников, но именно Сердюк – лицо защиты и главный спикер от экс-президента.

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Он был еще во время объявления Януковичу подозрения, когда он дает показания из российского суда и на пресс-конференции в Ростове. Но в Оболонском суде вместе не являлись. Сердюк уверяет: защищает Януковича, потому что верит ему.

"Все адвокаты адвокатского объединения задали один вопрос: верит кто-то, что Виктор Янукович давал команду стрелять. Обычно все на этот вопрос ответили нет", – прокомментировал Виталий Сердюк.

Вот только в госизмене Януковича обвиняют не за расстрелы на Майдане, а за обращение к России, чтобы Путин ввел войска в Крым. Но защита всячески пытается доказать, что крымчане сами захотели жить под триколором. И Янукович – не виноват.

Любое лицо, которое, дело которого даже не касается определенных политических обвинений, когда попадает в руки следователя или оперативных сотрудников, оно сразу для них уже становится дьяволом,

– убежден адвокат Виктора Януковича Виталий Сердюк.

Александр Горошинский не так активно становится на защиту клиентов в интервью. Во время встречи он нервничает и даже предупреждает, что также все записал. На тот случай, если видео снято для ГПУ.

Горошинский в профессии 10 лет. Специализируется на обжаловании действий должностных лиц из государственных органов. Но по делу экс-беркутовцев наоборот взялся защищать тех же должностных лиц – бывших правоохранителей.

В деле он с 2014 года. Но в интервью спокойно повторяет протокольную позицию: это – работа, говорит Горошинский. К тому же бесплатная. Бывший "Беркут" адвокат защищает бесплатно, родственники, по его словам, покрывают только фактические расходы.

В деле "Беркута" – это вопрос репутационного характера. Этот вопрос узнаваемости, это вопрос принципиальности, желание работать по нестандартным, особым делам, а это дело особое,

– заверил адвокат беркутовцев и адвокат Виктора Януковича Александр Горошинский.

Для подобного дела о расстрелах на Майдане Горошинский уже подписал договор и с Януковичем. С экс-президентом адвокаты сотрудничают только на платной основе. Цена – адвокатская тайна.

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