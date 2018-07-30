В Оболонском райсуде Киева в понедельник, 30 июля, должны были состояться судебные прения по делу о государственной измене Виктора Януковича. Так как защитники президента-беглеца не явились, судебные дебаты были сорваны.

Об этом сообщает Украинская правда.

Читайте также: Виктор Янукович подал в суд иск против генпрокурора Луценко

"На судебное заседание появилась сторона обвинения, сторона защиты на судебные дебаты не прибыла", – сообщил судья Владислав Девятко, добавив, что таким образом адвокаты Януковича "сорвали судебные дебаты".

Отмечается, что адвокаты не явились на судебные дебаты, потому что якобы были в Верховном суде, где рассматривается их вопрос об изменении подсудности данного дела. Соответствующее ходатайство от адвокатов Януковича об уважительной причине их отсутствия на дебатах судьи получили 30 июля.

В суде сообщили, что начинать дебаты без защиты невозможно и объявил перерыв в заседании до 10:00 утра 31 июля.

Отмечается, что это уже третья попытка адвокатов Януковича изменить подсудность данного уголовного производства.