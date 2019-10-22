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      Адвокаты Петра Дыминского, который убил в ДТП человека, добиваются снятия с него ответственности

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      Петр Дыминский
      Петр Дыминский / bfootball.com.ua

      Адвокаты бизнесмена Петра Дыминского, который в августе 2017 года на смерть сбил человека на Львовщине и уже более двух лет скрывается от следствия на курорте за пределами Украины, через суд добиваются снятия с него ответственности за совершенное преступление и закрытия против него уголовного дела.

      17 октября 2019 года прокуратура Львовской области отказалась закрыть уголовное дело, возбужденное 18 августа 2017 года по ч.2 статьи 286 УК Украины после того, как автомобиль Mercedes, за рулем которого находился Петр Дыминский, насмерть сбил молодую женщину. Ответственность за содеянное пытался взять на себя его охранник, однако следствие доказало, что за рулем автомобиля был непосредственно сам бизнесмен Дыминский.

      По мнению защиты, решение прокуратуры об отказе в закрытии уголовного дела против Петра Дыминского недостаточно мотивировано, и теперь адвокаты инициировали пересмотр данного решения прокуратуры через обращение в Галицкий районный суд Львова. Однако, защитники, ссылаясь на необходимость прекращения досудебного расследования в связи с окончанием разумных сроков, забывают, что Петр Дыминский с 11.12.2017 находится в розыске в Украине и с 15.12.2017 - в международном розыске.

      Оказывается, для того, чтобы избежать ответственности за совершенное в Украине преступление - убийство, нужно просто на пару лет уехать за ее пределы.

      Что касается самого бизнесмена Петра Дыминского, то даже действующее по нему уголовное производство не мешает беглецу, находясь под следствием и в розыске, давать показания детективам НАБУ по инициированных им же самим для личного обогащения уголовным делам, не являясь при этом задержанным.

      blog_ava
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      Теги: Криминальные новости Аварии и ДТП Петр Дыминский Новости Украины
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