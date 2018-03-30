Адвокаты "Снэк-Экспорт": В СБУ нам прямо заявили, что будут фабриковать еще обвинения

Дело по обвинению бывшего менеджера ООО "Снэк-Экспорт" Дениса Пробачая в финансировании терроризма разваливается.

После 5 месяцев безосновательного содержания под стражей, следствие так и не смогло привести веские доказательства причастности Д. Пробачая к этой деятельности. Чтобы убедить суд в необходимости продления ареста, следователи каждый раз буквально придумывают новые обвинения.

Об этом говорится в заявлении компании "Снэк-Экспорт".

Авторы заявления подчеркивают, что ни одно из обвинений со стороны следователей СБУ "не имеет ничего общего с действительностью, а направлено на нанесение умышленного ущерба украинскому предприятию-производителю".

В компании отмечают, что 16 октября 2017 Дениса Пробачая, бывшего менеджера ООО "Снэк-Экспорт" задержали в Днепре сотрудники Сумского СБУ и вывезли в Сумское СИЗО. 17 октября 2017 уже в Сумах ему "с многочисленными нарушениями уголовного процессуального кодекса Украины" было предъявлено подозрение по ст. 258 – 5 ч. 2 УК Украины (финансирование терроризма).

"20 октября 2017 Заречный суд г. Суммы рассматривал ходатайство следователя СБУ об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Понимая, что в связи с истечением установленных законом сроков задержания, Дениса Пробачая необходимо было освободить в зале суда, сотрудники СБУ в нарушение закона сфабриковали новое подозрение. Согласно ему Пробачаю уже ставят в вину дополнительно к "финансированию терроризма" еще и "посягательство на территориальную целостность Украины" (ст.110 ч.2 УК Украины). И снова, уже во второй раз, задерживают в зале суда", – отмечается в сообщении.

В переговорах с адвокатами, сотрудники СБУ прямо сообщили последним, что сколько адвокаты будут "отбивать" незаконность задержания Дениса Пробачая, столько они дополнительно будут "вешать" ему новые выдуманные преступления, поскольку у них есть одна цель – содержание под стражей,

– говорится в сообщении.

"На протяжении всего времени так называемого "предварительного расследования" этого сфабрикованного дела, СБУ в Сумской области осуществляла огромное давление как на Дениса Пробачая, держа его неделями в карцере, так и на судей при рассмотрении ходатайств следствия о продлении сроков содержания под стражей", – отмечается в документе.

В компании подчеркивают, что даже судьи фиксируют фиктивность "расследования".

Авторы заявления напомнили, что во время рассмотрения последнего ходатайства следователя, судья Апелляционного суда Сумской области в своем постановлении об особом мнении от 23.02.2018 г написал: "мотивы ходатайства следователя о необходимости продления содержания под стражей Пробачая Д.Ю., свидетельствуют о низкой эффективности проведения досудебного следствия, поскольку следователь с целью удерживать подозреваемого Пробачая Д.Ю. под стражей фактически не проводил те следственные действия, необходимость проведения которых он указывал в своем ходатайстве".

"30 марта 2018 в 10.00 истекает установленный судом срок содержания Дениса Пробачая под стражей. По имеющейся у адвокатов информации, в случае отказа судом в удовлетворении нового ходатайства следователя о продлении сроков содержания под стражей, следователи СБУ будут снова фабриковать новые несуществующие "преступления" Денису Пробачаю с целью его насильственного незаконного содержания под стражей", – говорится в сообщении.

"Такие действия сотрудников украинской спецслужбы должны повлечь за собой открытие уголовного производства и обязательное тщательное расследование. Существует достаточное количество свидетельств и документальных доказательств коррупционной природы и политических мотивов преследования украинского производителя со стороны силовых структур", – говорится в заявлении "Снэк-Экспорт".