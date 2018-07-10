Адвокаты Трампа могут отказать спецпрокурору США в допросе главы Белого дома, – The Guardian

Адвокат президента США Руди Джулиани предупредил спецпрокурора США Роберта Мюллера, что Белый дом близок к отказу в предоставлении возможности провести допрос Дональда Трампа в деле о потенциальном сговоре между его штабом и Россией во время американских выборов 2016 года.

Об этом сообщает The Guardian.

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Издание напоминает, что 8 июля Джулиани назвал "российское расследование", которым занимается Мюллер и Министерство юстиции США, "самым коррумпированным из всех", что он видел. Выступая на ABC News, он обвинил спецпрокурора в том, что "для работы над расследованием, которое должно проводиться политически нейтральными людьми, тот собрал вокруг себя группу следователей-соратников".

Как отмечается, пока неизвестно, или в Белом доме приняли решение относительно участия Трампа в допросе.

Мы не определили, будет ли президент свидетельствовать Мюллеру, но близки к этому,

– прокомментировал юрист президента США.

С чего началось "российское расследование"?

Основанием для него стала кибератака на Национальный комитет Демократической партии США, в результате которой в открытый доступ попали тысячи писем сотрудников штаба Хиллари Клинтон. Разведка США выяснила, что взлом осуществили две группировки российских хакеров – Cozy Bear и Fancy Bear. Поводом для расширения "российского расследования" стало досье на действующего президента Америки, собранное бывшим офицером британской разведки Кристофером Стилом в течение 2015-2016 годов, и разоблачение многочисленных контактов членов предвыборного штаба Дональда Трампа с российскими чиновниками. Расследование ведется Министерством юстиции США и спецпрокурорм Робертом Мюллером с целью выяснить, не Россия ли способствовала избранию Трампа.