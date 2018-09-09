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Как приготовить аджику: простые рецепты на зиму без варки

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Рецепты аджики на зиму – рецепты приготовления аджики без варки
Рецепты аджики на зиму – рецепты приготовления аджики без варки / 24 канал

Аджика – прекрасное дополнение к мясу, печеной картошке, а такой ее можно просто намазать на хлеб. В сезон перца и помидоров попробуйте один из рецептов аджики, чтобы наслаждаться вкусом овощей даже зимой.

Готовить аджику можно без варки – это существенно сократит время приготовления, а вкус не оставит никого равнодушным. LifeStyle 24 предлагает три рецепта аджики, которую можно подавать к столу сразу или заготовить на зиму.

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Аджика без варки

Рецепти аджики на зиму – рецепти приготування аджики без варіння
Рецепт аджики без варки на зиму

Ингредиенты:
- помидор – 4 кг;
- перец болгарский – 1,5 кг;
- перец чили – 3 шт;
- чеснок – 200 г;
- уксус (9%) – 200 мл;
- соль – 2 ст. л.

Рецепт приготовления аджики без варки на зиму:

1. Помидоры хорошо вымойте и просушите. Болгарский перец тоже вымойте, просушите, обрежьте плодоножки. Семена можете не удалять – это уже на ваше усмотрение.

2. Почистите чеснок и перец чили. У чили срежьте плодоножки.

3. Перекрутите все ингредиенты через мясорубку, добавьте уксус и соль. Хорошо перемешайте и оставьте на один час.

4. Потом еще раз перемешайте аджику и разложите в простерилизованные банки, закатайте и храните в темном прохладном месте.

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Зеленая аджика

Рецепти аджики на зиму – рецепти приготування аджики без варіння
Рецепт зеленой аджики на зиму

Ингредиенты:
- перец зеленый (острый) – 500 г;
- кинза – 250 г;
- петрушка – 250 г;
- чеснок – 1 головка;
- кориандр – 1 ст. л.;
- соль по вкусу.

Рецепт приготовления зеленой аджики на зиму:

1. Зеленый перец помойте, просушите, срежьте плодоножку и вычистите семечки. Если вы хотите, чтобы аджика была острой – семена оставьте.

2. Перец и чеснок перекрутите через мясорубку. Решетка должна быть с мелкими отверстиями. Зелень мелко порежьте ножом.

3. В смесь добавьте молотый кориандр и соль, перемешайте. Разложите в простерилизованные банки, закатайте и храните в темном прохладном месте.

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Аджика с базиликом и орехами

Рецепти аджики на зиму – рецепти приготування аджики без варіння
Рецепт аджики с базиликом и орехами на зиму

Ингредиенты:
- базилик (свежий) – 300 г;
- чеснок – 200 г;
- перец чили – 250 г;
- орехи грецкие – 200 г;
- оливковое масло – 1 ст. л.;
- соевый соус – 1 ч. л.;
- уксус – 1 ч. л.;
- соль по вкусу.

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Рецепт приготовления аджики с базиликом и орехами на зиму:

1. Зелень помойте, чеснок и перец почистите. Орехи слегка обжарьте для ароматности. Все ингредиенты пропустите через мясорубку.

2. Перемешайте аджику, добавьте масло, уксус и соевый соус.

3. Выложите в стерилизованные банки и закройте. Храните в прохладном месте.

Теги: LifeStyle Здоровое питание Рецепты консервации на зиму – заготовки на зиму из овощей и фруктов Food and Drinks
Источник: 24 канал
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