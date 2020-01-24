Аэропорт "Братислава" закроют на ремонт: что ждет украинских пассажиров

Аэропорт "Братислава" закроют для ремонта на обеих взлетно-посадочных полосах с 21 апреля по 1 мая 2020 года. Эта ситуация затронет путешественников 2 авиакомпаний, которые должны были лететь в Словакию из четырех аэропортов Украины.

В Братиславу из аэропортов "Жуляны", "Львов" и "Одесса" сегодня летает Wizz Air. В то же время Ryanair выполняет рейсы в Братиславу из аэропорта "Борисполь". Авиакомпании уже внесли изменения в свои системы бронирования.

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При выборе рейсов Киев – Братислава Wizz Air указывает, что в период с 21 апреля по 1 мая прилеты и вылеты будут происходить через аэропорт в Вене. В то же время лоукост на своем сайте удалил из расписания рейсы из Львова и Одессы в Братиславу.

Аналогично поступил Ryanair с рейсами из Киева в Братиславу – на период ремонта они стали недоступными для бронирования.

Что делать с билетами

Если отмена рейсов произошла более чем за 2 недели до вылета, пассажир не может рассчитывать на денежную компенсацию. Однако можно бесплатно вернуть билеты или изменить дату вылета без уплаты штрафа. В некоторых случаях авиакомпании позволяют изменять маршрут на альтернативный.

Например, в случае с рейсами в Братиславу из Киева, Львова и Одессы Wizz Air позволил заменить их на рейсы из Киева в Вену.

Аналогичный обмен в случае с Ryanair может быть осложнен тем, что альтернативные рейсы Киев – Вена выполняет не именно этот лоукост, а его дочерняя авиакомпания из Австрии Laudamotion.

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