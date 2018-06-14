Аэропорт "Киев" возобновил работу
Международный аэропорт "Киев" имени Сикорского, который был закрыт после аварии самолета Bravo Airways во время посадки, возобновил работу в 23:35.
Об этом сообщает пресс-служба аэропорта на своей странице в Facebook.
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Аэропорт "Киев" возобновил работу в 23:35",
– говорится в сообщении.
Напомним, в аэропорту "Киев" имени Сикорского самолет авиакомпании Bravo, выполнявший рейс по маршруту Анталия-Киев, во время приземления выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы.
Источник: 24 Канал
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