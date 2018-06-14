Международный аэропорт "Киев" имени Сикорского, который был закрыт после аварии самолета Bravo Airways во время посадки, возобновил работу в 23:35.

Об этом сообщает пресс-служба аэропорта на своей странице в Facebook. Читайте также: Катастрофа ИЛ-76: как в Днепре почтили память погибших военных Аэропорт "Киев" возобновил работу в 23:35",

– говорится в сообщении. Напомним, в аэропорту "Киев" имени Сикорского самолет авиакомпании Bravo, выполнявший рейс по маршруту Анталия-Киев, во время приземления выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы.