Aerosmith официально запретили Трампу использовать их песни

Лидер группы Aerosmith Стивен Тайлер отправил в Белый дом письмо с требованием прекратить использовать их музыку в ходе митингов Дональда Трампа.

Об этом сообщает Variety.

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Такое заявление стало ответом на видеоролик, опубликованный 21 августа корреспондентом CNN Джимом Акоста в Twitter с подписью: "Локация в Западной Вирджинии перед митингом Трампа. Играет песня Aerosmith – Livin 'On The Edge".

The scene in WV before Trump’s rally. Aerosmith’s “Livin’ on the edge” playing. pic.twitter.com/HW1qr9TBgE — Jim Acosta (@Acosta) 21 серпня 2018 р.

Стивен Тайлер требует прекратить использовать его музыку в соответствии с законом о запрете использования любой информации, которая может ввести в заблуждение по поводу взглядов, связей или принадлежности человека.

Адвокат музыканта Дина ЛаПолт заявила, что воспроизведение песен Aerosmith как раз попадает под действие этого закона, потому что создается ложное впечатление, что Тайлер поддерживает Трампа, а в действительности это не так.