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Aerosmith официально запретили Трампу использовать их песни

17 Читати новину українською
Aerosmith
Aerosmith / Ticket News

Лидер группы Aerosmith Стивен Тайлер отправил в Белый дом письмо с требованием прекратить использовать их музыку в ходе митингов Дональда Трампа.

Об этом сообщает Variety.

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Такое заявление стало ответом на видеоролик, опубликованный 21 августа корреспондентом CNN Джимом Акоста в Twitter с подписью: "Локация в Западной Вирджинии перед митингом Трампа. Играет песня Aerosmith – Livin 'On The Edge".

Стивен Тайлер требует прекратить использовать его музыку в соответствии с законом о запрете использования любой информации, которая может ввести в заблуждение по поводу взглядов, связей или принадлежности человека.

Адвокат музыканта Дина ЛаПолт заявила, что воспроизведение песен Aerosmith как раз попадает под действие этого закона, потому что создается ложное впечатление, что Тайлер поддерживает Трампа, а в действительности это не так.

Теги: Новости США Музыка LifeStyle Дональд Трамп
Источник: 24 Канал
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