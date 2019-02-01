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      Афера, что ведет к ФБР: куда на самом деле тратят миллионы из коммунальных платежек днепрян

      ЦРУ 58 Читати новину українською

      В коммунальной паутине в Днепре переплелись ЖЭК, многоквартирные дома, днепровская власть, ряд фиктивных фирм и главное – их бенефициары – Леонид и Владимир Дубинские – местные экс-медиамагнаты и организаторы строительной аферы из списка разыскиваемых ФБР преступников.

      В Днепре коммунальное предприятие горсовета "Жилсервис" собирает за несуществующие услуги миллионы гривен ежемесячно.

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      Однако в отличие от полуразвалившихся домов, которые обслуживает "Жилсервис", сами коммунальщики работают в роскошно отремонтированном офисе в самом центре Днепра.

      В прошлом это ЖЭКи, которые объединились в одну фирму. Они собирают с людей средства и якобы предоставляют какие-то услуги,
      – ответил активист Денис Селин.

      Расходы и отчеты предприятия – большая тайна, их не найти ни в одном реестре. В конце концов, настойчивость активистов дала свои плоды – им передали несколько договоров "Жилсервиса" с частными компаниями.

      И это самый интересный момент истории – деньги за коммунальные услуги вместо того, чтобы идти на ремонты и благоустройство, сразу перекочевывали в частные компании, которые, кстати, были зарегистрированы в 2015-16 годах по тому же адресу, что и пресловутое КП. Сейчас здесь малоприметное здание и удивленные охранники.

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      Этот адрес – ключик, который открывает дверь в целый скрытый мир, в котором растворяются деньги днепрян, ведь здесь до сих пор числятся полдесятка совсем неслучайных компаний. А брать Дубинские – обладатели ключей от этого мира.

      Кто такие братья Дубинские? Владимир и Леонид Дубинские в 1990-е годы занимались медиа-бизнесом в Днепропетровской области: владели телеканалом VLD-brothers и газетой "Торговый дом братьев Дубинских". С 2009-го года начали активно заниматься жилищно-коммунальным хозяйством в Каменском, с 2014-го – начали захватывать этот рынок в Днепре с помощью десятка компаний, зарегистрированных на ближайших менеджеров.

      Брати Леонід та Володимир Дубінські

      Братья Леонид и Владимир Дубинские

      Жители одного из дома в Днепре платят за его содержание в КП, откуда присылают мастеров в дом для помощи людям. Впрочем, коммунальное предприятие тратит средства почему-то не на мастеров, а нанимает частную компанию, которая забирает львиную долю денег за то, чтобы что-то отремонтировать. И ключевое: не делает этого.

      Но сама схема братьев Дубинских куда интереснее и масштабнее: подобных компаний этих самых братьев, которые сидят на отрасли ЖКХ – более двух десятков, и каждая высасывает деньги со своего направления: отопление, уборка мусора, ремонт лифтов, строительство дорог, расчистка русел рек, даже строительство стадионов.

      У некоторых фирм была доля, или они были связаны с Викторией Корбан, сестрой Геннадия Олеговича (руководителя аппарата Днепропетровской областной государственной администрации при Игоре Коломойском – 24 канал). После этого эти фирмы переходили в обслуживание братьев Дубинских,
      – отметил Денис Селин.

      Геннадій Корбан
      Геннадий Корбан

      ООО "Коммунальщик" – один из рекордсменов-любимцев днепровских чиновников, как города, так и области. В общем, эта компания получила заказов от коммунальных фирм Днепра за последние четыре года более 1,5 миллиарда гривен.

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      Однако "Коммунальщик" в доме на самом деле лишь "числится" – там нет ни намека на сервисную компанию. Самое интересное ожидало рядом – соседние двери обозначены табличкой "Юридическая консалтинговая компания "Дубинский и партнеры".

      Скандальні брати є власниками юридичної компанії

      Скандальные братья являются владельцами юридической компании

      Владимир и Леонид Дубинские основали и владеют юридической компанией и двумя ООО – "Пуск" и "Гроперс". Через бывших директоров и общие адреса от этих компаний тянется целая паутина на два десятка компаний.

      Тем, насколько эффективно компании Дубинских занимаются проблемами бывших ЖЭКов, интересуются и правоохранительные органы. Кроме того, они объединяют упомянутые нами компании прямо в одном производстве.

      Должностными лицами совершаются действия, направленные на присвоение бюджетных средств, путем предоставления незаконного преимущества, с последующим акцептованием предложений следующих участников торгов. При этом предложения других участников тендера, предлагающих выполнить работы за меньшую цену, незаконно отклоняются,
      – говорится в сообщении.

      Но больше всего в этой афере экспертов шокировали даже не сами сделки на рынке услуг ЖКХ, а биография их покровителей. Оказалось, что эти лица уже давно находятся в розыске в США. Карточки Леонида и Владимира Дубинских и сейчас можно найти на сайте ФБР округа Калифорния в разделе "разыскиваются". Американские правоохранители обвиняют их в ипотечном мошенничестве, с 2012-го года действует ордер на их арест.

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      Стоит заметить, что каждое коммунальное предприятие Днепра еще получает напрямую из городского бюджета ежегодно сотни миллионов гривен на ремонты и модернизацию, которые не происходят. Лифты, теплосети, вывоз мусора, ремонты крыш – на каждую такую потребность город тратит просто бешеные деньги. То есть, воруют, по меньшей мере, из двух источников: денег жильцов и городского бюджета.

      Больше о коррупционных схемах братьев Дубинских смотрите в программе.

      Теги: Новости США Деньги Расследования ЦРУ Коррупция Коммунальные услуги Геннадий Корбан Новости Днепра
      Источник: 24 канал
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