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      Афера Филарета и чистой воды рейдерство: в МП сделали громкие заявления о их переименовании

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      В УПЦ МП переименование в "Русскую православную церковь в Украине" назвали "аферами Филарета" и "рейдерством"
      В УПЦ МП переименование в "Русскую православную церковь в Украине" назвали "аферами Филарета" и "рейдерством" / Соцсети

      В Украинской православной церкви Московского патриархата враждебно отреагировали на заявления об изменении их названия на "Русскую православную церковь в Украине". Священнослужители отмечают, что попытки забрать у них название является чистой воды рейдерством. Также они вспомнили подобные события, произошедшие в 1992 году.

      Об этом рассказал заместитель председателя Отдела внешних церковных связей УПЦ МП протоиерей Николай Данилевич, передает информационно-просветительский отдел церкви.

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      По его словам, юридическое название религиозной организации не может изменять любой без желания самого юридического лица, поскольку есть такое понятие, как "принцип автономности религиозных организаций".

      УПЦ создали епископат и духовенство в 1991 году путем реорганизации Украинского экзархата Русской православной церкви, который действовал на территории Украины в советские времена, в Украинскую православную церковь – в тот момент, когда Украина стала независимой. Соответственно именно поэтому Филарет, тогда отошел от нашей церкви, вынуждены был образовать организацию не с таким же названием, как УПЦ, из-за чего он создал УПЦ Киевского патриархата. Мы знаем, что, по законодательству нашей страны, нельзя дублировать юридическое название или изменить его. Так же и в нашем случае невозможно силой изменить название нашей Церкви. Какие бы законы не принимали, они не будут иметь силы, потому что любой Апелляционный суд, я уже не говорю о Европейском суде, отменит такое решение. Поэтому эти попытки забрать у нас название являются чистой воды рейдерством,
      – отметил священнослужитель.

      Как убеждает он, подобные действия со стороны Филарета и Украинской православной церкви Киевского патриархата наблюдались в 1992 году.

      "Это была афера Филарета и тогдашней власти, когда они провели Объединительный собор и ликвидировали Устав Украинской автокефальной православной церкви, которая в то время уже существовала, и создали УПЦ Киевского патриархата. Если бы они могли изменить название на Украинская Православная Церковь, они бы это сделали уже тогда. Но не могли это сделать по той же причине – повторюсь, нельзя дублировать названия, потому что Украинская Православная Церковь была, она есть и она дальше будет. То, что хотят сделать, то, о чем сейчас заявляют, старая схема - это опять будет аферой Филарета при поддержке нынешней политической власти, если она на это пойдет ", - утверждает Данилевич.

      В то же время он добавляет, что изменить название УПЦ все же возможно, но "это будет незаконно".

      "Решение Верховной Рады Украины по этому вопросу также будет незаконным. Мы знаем, что в Верховной Раде зарегистрирован законопроект, которым хотят это осуществить, но он успеха иметь не будет и не приобретет законности. То есть фактически, опять-таки, говорится о рейдерском захвате Церкви, о намерении рейдерского захвата Церкви. Вот в чем главная проблема", - отметил представитель УПЦ МП.

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      Также протоиерей заметил, если УПЦ КП и УАПЦ хотят стать Церковью, пусть возвращаются к УПЦ Московского патриархата, "а не пытаются забрать название Церкви".

      Напомним, в начале сентября предстоятель Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет заявил, что после создания в Украине единой церкви все, кто не присоединится к ней, должны называться Русская православная церковь в Украине. В конце октября представители этой церкви уже обратились в Верховную Раду с просьбой принять законопроект 5309, в котором как раз и говорится о вышесказанном переименовании.

      Как будут создавать Единую поместную церковь в Украине?9 октября в Стамбуле началось трехдневное заседание Синода Вселенского патриархата. 10 октября на этом собрании церковники заслушали отчет посланников патриарха Варфоломея (экзархов), которые почти месяц провели в Украине. Экзархи ездили по украинским церквям, разговаривали со священниками. Именно по результатам их отчета Украине и было принято разрешение про создание Единой Поместной Церкви.

      Позже в Киеве проведут объединительный Собор, на котором объявят о создании новой автокефальной Православной церкви и выберут ее предстоятеля. Собрание Собора уже в ближайшее время объявил глава УПЦ КП Филарет.

      История православной церкви: смотрите видео

      отношения украинских православных церквей киевского и московского патриархата из-за томоса: хроника событий
       
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      Теги: Новости Украины Религия Единая поместная церковь Томос Новости политики УПЦ КП УПЦ МП
      Источник: 24 канал
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