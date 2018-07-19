20:19
19 июль 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
19°C
25°C 18°C
  • пятница
    24°C 18°C
  • суббота
    25°C 19°C
  • воскресенье
    23°C 19°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Царь-двигатель России. Золушка по-русски
Вєсті Кремля
21:32, 18 июля
Вести.UA. Винник будет преподавать Волчицеведение. Емец бежит из затопленного "Титаника"
Вєсті.UA
21:17, 18 июля
Как мажоритарные депутаты получают миллионы и превращают Украину в феодальное государство
ЦРУ
20:10, сегодня
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 июля
Вспомнить Все. Студенческие отряды
Згадати все
00:40, 14 июля
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

Куда пойти в Киеве: афиша на 20-26 июля

27 Читати новину українською
Gorillaz выступят в Киеве
Gorillaz выступят в Киеве / Фото из открытых источников

Если вы из тех, кто никак не может определиться с тем, чем занять себя на выходных, а дома оставаться желания нет – советуем ознакомиться с нашим перечнем мероприятий этой недели. Читайте дальше афишу событий в Киеве 20-26 июля.

Афиша событий в Киеве на 20-26 июля

Джаз для взрослых с Алексеем Коганом

Caribbean Club

20 июля, 20:00

Стоимость билетов: 180-850 грн / приобрести билеты

Уже не первый раз на сцену Caribbean Club выйдут невероятные Jazz in Kiev Band с Алексеем Коганом в роли бас-гитариста и ведущего. Однако каждая встреча ансамбля с публикой на вечерах проекта "Джаз для взрослых" полна чего-то нового и увлекательного. Эти концерты не только радуют ценителей качественной джазом, но и помогают углубить понимание этой "музыки не для всех". Вас ждут: самые известные джазовые композиции, душевная атмосфера, полная теплого общения между артистами и слушателями, а также много историй о джазе и тех, кто его творит.

Читайте также: Zaxidfest 2018: расписание программы, участники и билеты

Алексей Коган

Вечер памяти Владимира Высоцкого

Центральный Дом офицеров Вооруженных Сил Украины

25 июля, 19:00

Стоимость билетов: 200-600 грн / приобрести билеты

В 2018 году одному из гениев ХХ века, Владимиру Высоцкому, исполнилось бы 80 лет. В день его рождения, 25 июля, огромное количество деятелей искусства объединят свои творческие усилия, чтобы почтить память поэта и актера, который еще при жизни получил бессмертие. Артисты в сопровождении оркестра будут исполнять песни и декламировать стихи Высоцкого. Особенно приятным вечер станет для тех, для кого творчество Владимира Семеновича близко, ведь это будет не просто концертная программа, а живое общение и совместные песни любимых песен легендарного барда.

Вечер памяти Владимира Высоцкого

UPark Festival

Стадион "Динамо"

25-26 июля

Стоимость билетов 1599-4700 грн / приобрести билеты

Громкое событие, о котором говорят буквально все. Один из самых масштабных, учитывая количество звездных исполнителей, музыкальных фестивалей Европы. До сих пор не верится, но в течение двух дней в Киеве играют свои выступления такие звезды мировой сцены как Gorillaz, Massive Attack, Kaleo, Bonobo, Tove Lo и многие другие. Среди украинских участников фестиваля – необычайные Onuka и Yuko. Этот праздник беспрецедентен по размаху для нашей страны, поэтому – не пропустите!

UPark Festival

Агата Вильчик и Анна Минакова

Caribbean Club

26 июля, 20:00

Стоимость билетов: 220-400 грн / приобрести билеты

Полуфиналистка проекта "Голос страны" Агата Вильчик вместе с поэтессой, музыкантом и художницей Анной Минаковой образовали дуэт ради создания собственного стиля и звучания. Творческий процесс, в котором готовилась их дебютная концертная программа, был долгим, поскольку артисток объединило желание создать что-то изящное и неповторимое. И это им удалось! После первого же выступления Агаты и Анны с программой "Из верхнего сада", которое состоялось во Львове, публика не хотела отпускать исполнителей со сцены. Посмотрим, удастся ли девушкам поразить избалованную киевскую публику в Caribbean Club.

Агата Вильчик и Анна Минакова

Лето на ВДНХ

Вход свободный

Половина лета уже прошла, оставив воспоминания, а кому-то до сих пор не удалось вырваться из бетонных объятий мегаполиса на свежий воздух, чтобы провести время с семьей или друзьями. Но унывать не стоит! Именно для таких несчастных, а также для всех, кому хочется брать от летнего времени больше положительных впечатлений, ВДНХ и устроило свой летний парк развлечений. На огромной территории выставочного центра можно найти интересные локации, как для малых, так и для взрослых. Здесь не будут скучать ни сорвиголовы, жаждущие экстремального и активного отдыха, ни те, кто ищет в тени садов ВДНХ прежде всего свежего воздуха и покоя.

Лето на ВДНХ

Теги: Новости Украины LifeStyle Новости Киева Музыка Концерты Афиша
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Кровавое "хлебное" перемирие: печальная статистика обстрелов и потерь на Донбассе
сегодня, 20:01 Кровавое "хлебное" перемирие: печальная статистика обстрелов и потерь на Донбассе
32
Опасно для жизни: как не превратить Украину в выгребную яму ЕС и мира
сегодня, 19:02 Опасно для жизни: как не превратить Украину в выгребную яму ЕС и мира
Тетяна Бучок 155
Як чиновники створюють райські умови для ворожих диверсантів в українському тилу
сегодня, 18:00 Як чиновники створюють райські умови для ворожих диверсантів в українському тилу
Дмитро Гнап 184
В Израиле фактически узаконили апартеид
сегодня, 17:01 В Израиле фактически узаконили апартеид
Блог Соцмережі 1046
Айфони чи боінги не "народжуються" в селах: економічний розвиток за містами
сегодня, 16:58 Айфони чи боінги не "народжуються" в селах: економічний розвиток за містами
Інститут Просвіти 243
Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
 сегодня , 14:06
Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
 4 июня , 14:02
Выходные в мае 2018: сколько будут отдыхать украинцы
23 апреля , 16:10
Убийство Аркадия Бабченко: полиция назвала оружие, из которого застрелили журналиста
 30 мая , 13:47
Во Львове ребенок выпал из маршрутки во время движения: видео с места происшествия
 14 июня , 08:42
Красавчик с серьезным характером: тест-драйв Mazda CX3 от Авто 24
 29 марта , 08:00
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук