Куда пойти в Киеве: афиша на 20-26 июля

Если вы из тех, кто никак не может определиться с тем, чем занять себя на выходных, а дома оставаться желания нет – советуем ознакомиться с нашим перечнем мероприятий этой недели. Читайте дальше афишу событий в Киеве 20-26 июля.

Афиша событий в Киеве на 20-26 июля

Джаз для взрослых с Алексеем Коганом

Caribbean Club

20 июля, 20:00

Стоимость билетов: 180-850 грн / приобрести билеты

Уже не первый раз на сцену Caribbean Club выйдут невероятные Jazz in Kiev Band с Алексеем Коганом в роли бас-гитариста и ведущего. Однако каждая встреча ансамбля с публикой на вечерах проекта "Джаз для взрослых" полна чего-то нового и увлекательного. Эти концерты не только радуют ценителей качественной джазом, но и помогают углубить понимание этой "музыки не для всех". Вас ждут: самые известные джазовые композиции, душевная атмосфера, полная теплого общения между артистами и слушателями, а также много историй о джазе и тех, кто его творит.

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Алексей Коган

Вечер памяти Владимира Высоцкого

Центральный Дом офицеров Вооруженных Сил Украины

25 июля, 19:00

Стоимость билетов: 200-600 грн / приобрести билеты

В 2018 году одному из гениев ХХ века, Владимиру Высоцкому, исполнилось бы 80 лет. В день его рождения, 25 июля, огромное количество деятелей искусства объединят свои творческие усилия, чтобы почтить память поэта и актера, который еще при жизни получил бессмертие. Артисты в сопровождении оркестра будут исполнять песни и декламировать стихи Высоцкого. Особенно приятным вечер станет для тех, для кого творчество Владимира Семеновича близко, ведь это будет не просто концертная программа, а живое общение и совместные песни любимых песен легендарного барда.

Вечер памяти Владимира Высоцкого

UPark Festival

Стадион "Динамо"

25-26 июля

Стоимость билетов 1599-4700 грн / приобрести билеты

Громкое событие, о котором говорят буквально все. Один из самых масштабных, учитывая количество звездных исполнителей, музыкальных фестивалей Европы. До сих пор не верится, но в течение двух дней в Киеве играют свои выступления такие звезды мировой сцены как Gorillaz, Massive Attack, Kaleo, Bonobo, Tove Lo и многие другие. Среди украинских участников фестиваля – необычайные Onuka и Yuko. Этот праздник беспрецедентен по размаху для нашей страны, поэтому – не пропустите!

UPark Festival

Агата Вильчик и Анна Минакова

Caribbean Club

26 июля, 20:00

Стоимость билетов: 220-400 грн / приобрести билеты

Полуфиналистка проекта "Голос страны" Агата Вильчик вместе с поэтессой, музыкантом и художницей Анной Минаковой образовали дуэт ради создания собственного стиля и звучания. Творческий процесс, в котором готовилась их дебютная концертная программа, был долгим, поскольку артисток объединило желание создать что-то изящное и неповторимое. И это им удалось! После первого же выступления Агаты и Анны с программой "Из верхнего сада", которое состоялось во Львове, публика не хотела отпускать исполнителей со сцены. Посмотрим, удастся ли девушкам поразить избалованную киевскую публику в Caribbean Club.

Агата Вильчик и Анна Минакова

Лето на ВДНХ

Вход свободный

Половина лета уже прошла, оставив воспоминания, а кому-то до сих пор не удалось вырваться из бетонных объятий мегаполиса на свежий воздух, чтобы провести время с семьей или друзьями. Но унывать не стоит! Именно для таких несчастных, а также для всех, кому хочется брать от летнего времени больше положительных впечатлений, ВДНХ и устроило свой летний парк развлечений. На огромной территории выставочного центра можно найти интересные локации, как для малых, так и для взрослых. Здесь не будут скучать ни сорвиголовы, жаждущие экстремального и активного отдыха, ни те, кто ищет в тени садов ВДНХ прежде всего свежего воздуха и покоя.

Лето на ВДНХ