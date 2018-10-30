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      Куда пойти в ноябре в Киеве: события, которые стоит посетить

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      Афиша событий в Киеве на ноябрь 2018 года
      Афиша событий в Киеве на ноябрь 2018 года / 24 Канал

      Несмотря на то, что природа вокруг готовится к зимнему сну, последний месяц осени поражает своей насыщенностью. Ноябрь готовит для украинской столицы настоящий взрыв невероятных впечатлений. Читайте нашу афишу, куда пойти в ноябре в Киеве.

      Афиша событий в Киеве на ноябрь 2018 года

      Freedom Jazz: Ду-Ду-Ду

      Caribbean Club

      1 ноября, 20:00

      Стоимость билетов: 390-1390 грн

      Купить билеты

      Известные на всю страну, очаровательные девушки Freedom-Jazz готовятся порадовать киевских поклонников новым музыкальным шоу с игривым названием "Ду-Ду-Ду". Во время шоу участницы коллектива обещают продемонстрировать мастерское владение разнообразными инструментами – в первую очередь, дудочками, на что указывает название программы, а также поразить богатством и силой своего вокала.

      Читайте также: 10 фактов о Стинге, которых вы могли не знать


      Freedom Jazz

      Photo Kyiv Fair

      Chicago Central House

      2 ноября, 12:00

      Стоимость билетов: 100-200 грн

      Купить билеты

      Начиная со 2 ноября и в течение четырех дней в Киеве будет проходить масштабная ярмарка Kyiv Photo Fair 2018. В рамках мероприятия можно будет увидеть фотографии известных фотохудожников со всего мира, стенды самых известных галерей, а также посетить лекции и дискуссии на тему фотоискусства и его будущего в Украине. Главной целью мероприятия является популяризация и развитие украинской фотографии, а также обмен опытом с зарубежными художниками и арт-менеджерами.


      Photo Kyiv Fair 2018

      Kyivstoner "Неизвестность"

      Stereo Plaza

      2 ноября, 20:00

      Стоимость билетов: 450-1800 грн

      Купить билеты

      Скетч-комик, ведущий и бывший участник проекта Грибы Kyivstoner готовится выступить со своим сольным проектом "Неизвестность" на сцене Stereo Plaza. Об этом артисте есть очень много мнений у поклонников хип-хопа: кто-то категорически не признает его творчество серьезным явлением в рэп-игре, кто-то наоборот уважает за яркий образ и смелость в развитии. Однако стоит признать – этот исполнитель действительно умеет работать с публикой, а его неординарная харизма придает образу неповторимый колорит.

      PALINA / Рэспублика Палина

      MEZZANINE

      11 ноября, 20:00

      Стоимость билетов: 200 грн

      Купить билеты

      В Киев с концертом посетит белорусская исполнительница, создающая невероятно легкую и волшебную музыку. Песни Рэспублики Палины полны самой чувственной романтики, дарящей атмосферу умиротворения и мечтательства. Это музыка летних заходящих прогулок и ночей у костра. В произведениях певицы можно найти как спокойную радость, так и светлую меланхолию. Приглашаем вас осенним вечером посетить эту уютную атмосферу, которая согреет каждого.


      Рэспублика Палина

      STING & SHAGGY

      Дворец Спорта

      14 ноября, 20:00

      Стоимость билетов: 1790-9900 грн

      Купить билеты

      В рамках продолжения своего европейского тура в украинскую столицу приедут сразу два легендарных исполнителя – Стинг и Шегги. Они планируют подарить киевской публике невероятно драйвовое шоу, где будут представлены песни с альбома "44/876" (A & M / Interscope Records), а также самые известные хиты певца : Desert Rose, Shape of my heart, Every Breath You Take, Englishman In New York, Message In A Bottle, It Wasn’t Me, Mr. Boombastic і Angel.


      Стинг и Шегги

      Пошлая Молли

      Stereo Plaza

      17 ноября, 19:00

      Стоимость билетов: 590-1599 грн

      Купить билеты

      Группа "Пошлая Молли" появилась в 2016 году, сразу покорила плееры молодежи. Они поражают своей провокационностью и ненормативністю текстов, это видно даже из названия дебютного альбома – "8 способов, как бросить дрочить". Тем не менее, уже через год после создания, коллектив получил премию "Jagermeister Music Awards 2017" в номинации "Артист года". Фан-база молодых рокеров ежедневно растет, и вот 17 ноября они уже выйдут на сцену Stereo Plaza, чтобы дать мощный концерт без всякой цензуры.


      Группа " Пошлая Молли"

      Stone Sour

      Stereo Plaza

      18 ноября, 19:00

      Стоимость билетов: 1499-5000 грн

      Купить билеты

      Группа Stone Sour – первый проект вокалиста Slipknot Кори Тейлора и барабанщика группы Джоэла Экмана. Долгое время деятельность группы была приостановлена, однако когда Slipknot набрали популярность, и для Stone Sour все также изменилось. Первые два альбома группы получили золотой и платиновый статусы на родине в США. Если Slipknot – это всегда музыка боли и гнева, то Stone Sour свободны в выборе тем и стилей. В Киев они приедут со своим свежим альбомом Hydrograd.


      Stone Sour

      God Is An Astronaut

      Atlas

      21 ноября, 20:00

      Стоимость билетов: 780 грн

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      Известная пост-рок группа God Is An Astronaut готовится презентовать в Киеве свой новый альбом Epitaph. Музыка ирландского коллектива является экспериментальной, по определению пост-рок, но и собственный подход музыкантов демонстрирует их свободу в сочетании отдельных черт эмбиента, инструментального рока и спейс-рока. А также еще чего-то, что не принадлежит нашей планете, что можно было подслушать только в космосе, и только непосредственно от Бога, ведь Он – космонавт.


      God Is An Astronaut

      ATL

      Stereo Plaza

      23 ноября, 19:00

      Стоимость билетов: 449-2499 грн

      Купить билеты

      ATL везет в Киев свой новый альбом "Лимб". Новая пластинка стала обновленным, усовершенствованным воплощением предыдущих принципов работы Сергея Круппова и команды ACIDHOUZE. Интеллектуальный рэп, что затрагивает социальные, глубоко философские и даже метафизические темы, в сочетании с качественно отработанной танцевальной музыкой, что придает бешеный импульс к движению – именно так можно описать творчество ATL, которая не стоит на месте, приобретая все новых форм и оттенков.


      ATL

      Denzel Curry

      ‘Atlas

      24 ноября, 19:00

      Стоимость билетов: 690-1390 грн

      Купить билеты

      В Украину едет представитель "темной стороны" хип-хопа – безудержный и сумасшедший Дензел Карри. Его агрессивная подача под мощный электронный бит и быстрый речитатив создают невероятный энергетический заряд, который пробирает весь зал с головы до ног. В Киеве Дензел презентует свою новую пластинку "TA1300". Первые два альбома исполнителя вышли за пределы представлений о музыкальных жанрах, получив положительные отзывы критиков, и завоевав множество фанов для рэпера.


      Denzel Curry

      Теги: Новости Украины Новости Киева LifeStyle Музыка Стинг Концерты Афиша
      Источник: 24 Канал
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