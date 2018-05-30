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Афиша событий на июнь в Киеве: крутые концерты и вечеринки, которые нельзя пропустить

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Афиша Киева на июнь 2018: концерты, вечерики и фестивали
Афиша Киева на июнь 2018: концерты, вечерики и фестивали / 24 Канал

Куда пойти в Киеве в июне? Однозначно, на концерты, вечеринки и летние фестивали. Ведь культурная жизнь Киева не знает, что такое отпуск. Мы собрали самые интересные события месяца, которые нельзя пропустить.

Афиша событий в Киеве на июнь 2018


Лето на ВДНХ

ВДНХ

1 июня – 31 августа

Стоимость: вход свободный

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Афіша подій у Києві на червень 2018
Лето на ВДНХ продлится с начала июня до конца августа

Если вы мечтаете поехать в отпуск, но пока вынуждены остаться в городе, вас порадует запуск масштабного сезонного проекта – "Лето на ВДНХ". На 268 гектарах соберется рекордное для Киева количество летних развлечений для семейного отдыха под общим девизом "Давай в лето!". Любимыми семейными активностями станут контактный зоопарк Animal Park, ферма насекомых "Планета бабочек", выставка древностей Paleomax, качельный парк KACHELI, музей-выставка иллюзий и 3D-картин.

Чтобы летом не пришлось делать паузу в интеллектуальном и спортивном развитии детей и подростков, все лето на ВДНХ будут работать школа "Мидгард", научно-развлекательный центр Smart Robots, сферический кинотеатр Teleport360, smart-площадка "Лемурашник", пейнтбольная площадка Ganz, веревочный парк SkyPark, конный клуб "Герцог" и спортивный хаб Live.Love. Спасением от жары станут бассейн "Пирс 39" и сад гамаков. Также на ВДНХ переедет "Театр марионеток". В течение всего лета дети и взрослые смогут не только смотреть спектакли, но и собственноручно мастерить куклы и играть на сцене театра.

Ulichnaya Eda: Cheat Meal

Арт-завод Платформа

1-3 июня, 11:00-24:00

Стоимость: 75 гривен/купить билеты

Афіша подій у Києві на червень 2018
Фестиваль музыки и еды "Ulichnaya Eda: Cheat Meal" в Киеве продлится с 1 по 3 июня

Первая в 2018 году Ulichnaya Eda станет стартом летнего сезона и бальзамом на душу всем, кто уже мечтает уехать в отпуск, но пока не может. Название Cheat Meal гарантирует, что все свои диеты мы оставим за порогом и устроим идеальные каникулы гурманов. Фуд-корт соберет сладости различных кухонь мира. Музыкальная сцена подарит выступления групп СКАЙ, Bahroma, Epolets, "Руки в брюки" и восьми популярных стендап-комиков. А победитель ТВ-шоу "Мастер шеф" Евгений Клопотенко проведет кулинарные мастер-классы.

Deep Purple

Дворец спорта

6 июня, 20:00

Стоимость: 1100 – 4500 гривен/купить билеты

Афіша подій у Києві на червень 2018
Концерт группы "Deep Purple" в Киеве состоится 6 июня

Легенды мирового рока посетят Киев в своем "золотом составе" 6 июня. Вместе с любимыми хитами музыканты сыграют свой двадцатый студийный альбом "InFinite". И это не единственный юбилей: выступление в рамках "The Long Goodbye Tour" станет ярким завершением 50-летней концертной деятельности. Поэтому пропустить это событие не сможет ни один поклонник рок-музыки.

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Вагоновожатые

Зеленый театр

8 июня, 20:00

Стоимость: 499 – 1099 гривен/купить билеты

Афіша подій у Києві на червень 2018
Концерт группы "Вагоновожатые" в Киеве состоится 8 июня

Весна прошла для "Вагоновожатых" тихо и незаметно, в прошлом сезоне они не делали традиционных выступлений, не вызывали осень в мае и не объявляли громких презентаций. Группа сконцентрировалась на создании нового и посвятила весну написанию нового материала. Теперь же пришло время немного отвлечься и встретиться с поклонниками. И разве придумаешь для этого повод лучше, чем большой сольный концерт?

Franz Ferdinand

Арт-завод Платформа

13 июня, 20:00

Стоимость: 1290 – 2490 гривен/купить билеты

Афіша подій у Києві на червень 2018
Концерт группы "Franz Ferdinand" в Киеве состоится 13 июня

Этим летом меломанам не нужно лететь в Европу на концерт Franz Ferdinand, потому что культовые британцы едут к нам. По мнению музыкальных СМИ это одна из самых зажигательных групп двадцатого века. Это будет первый их концерт в Киеве, поэтому ребята привезут и свои лучшие песни, и новый альбом "Always Descending".

Друга Ріка

Зеленый театр

14 июня, 20:00

Стоимость: 350 – 690 гривен/купить билеты

Афіша подій у Києві на червень 2018
Концерт группы "Друга Ріка" в Киеве состоится 14 июня

Это будет финальный концерт всеукраинского тура группы. 15 городов и тысячи фанатов уже услышали вживую новый альбом "Пирамида". Теперь такая возможность будет и у Киева. По словам музыкантов, пластинка стала самой бескомпромиссной записью в их дискографии, квинтэссенцией всего того, что группа сумела собрать за немалых 22 года.

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Black Rebel Motorcycle Club

BelEtage

15 июня, 20:00

Стоимость: 1249 гривен/купить билеты

Афіша подій у Києві на червень 2018
Концерт "Black Rebel Motorcycle Club" в Киеве состоится 15 июня

Сегодня, рэп – самый популярный музыкальный жанр в мире, который уверенно занимает верхние строчки хит-парадов и трендов YouTube. Многие исполнители пытались подстроиться под модные течения, но "Black Rebel Motorcycle Club" не из их числа. Преданные своим инструментам и рок-н-роллу, они задолго до коммерческого успеха "Тһе White Stripes" стали фундаментом возрождения гитарной музыки, до этого дня гастролируя и выпуская новые альбомы. 15 июня группа впервые приедет с выступлением в Киев, так что если вы из числа тех, кто ностальгирует по духу старой школы, концерт BRMC вам точно понравится.

Белые ночи

Арт-завод Платформа

15-16 июня, 20:00

Стоимость: 450 – 650 гривен/купить билеты

Афіша подій у Києві на червень 2018
Вечеринка "Белые ночи" в Киеве продлится с 15 по 16 июня

Дважды в год Киев живет по принципу "Ночь ярче дня!". Самая большая вечеринка Украины соберет более 100 артистов на пяти сценах, фуд-корт от команды Ulichnaya Eda, напитки от лучших барменов Киева, уникальное световое шоу, мощный звук и множество безудержного веселья. Организаторы не разглашают полный список участников, но среди уже заявленных артистов – "Digitalism", "Cepasa", "Cape Cod", "Terry Raze", "Musson", "Salat Party Showcase" и участники лейбла Ивана Дорна "Masterskaya". "Белые ночи" откроет двери "Арт-завода Платформа" 15 июня в 20:00, и веселье продолжится до утра 17 июня.

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BeLive

НСК "Олимпийский"

21-24 июня, 16:00

Стоимость: 1550 – 1750 гривен/купить билеты

Афіша подій у Києві на червень 2018
Фестиваль BeLive в Киеве продлится с 21 по 24 июня

Команда организаторов фестивалей "Белые ночи" и "Ulichnaya Eda" этого года вышла на новый уровень. BeLive 2018 – это супер-фестиваль, который соберет на НСК "Олимпийский" самые популярные развлечения большого города: музыка, искусство, кинематограф, стендап, фуд-корты, блоггинг и многое другое. Особое внимание будет уделено музыкальным выступлениям. Сейчас заявлены популярные украинские артисты: Latexfauna, Ляпис-98, Kazka, Alina Pash и зарубежные звезды Hurts, Jamiroquai и Everything Everything!

Bad Mama Fest

ВДНХ

23-24 июня, 10:00

Стоимость: 100 гривен/купить билеты

Афіша подій у Києві на червень 2018
Bad Mama Fest в Киеве состоится 23-24 июня

Bad Mama Fest – традиционный семейный праздник. На один уикенд территория ВДНХ превратится в крупнейший детский лагерь посреди города. Пока дети будут играть с аниматорами и укреплять семейный командный дух, взрослые смогут отдохнуть, обсудить все аспекты детского воспитания и просто приятно провести время в парковой зоне. В программе Bad Mama Fest – множество мастер-классов, детские шоу, зоны для нанесения временного тату, гонки на самокатах и многое другое.

Желаем вам ярко и незабываемо провести июнь!

Теги: Новости Украины LifeStyle Новости Киева Афиша Музыка Новости культуры Концерты
Источник: 24 Канал
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