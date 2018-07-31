Афиша событий на август в Киеве: незабываемые концерты ОЭ, Die Antwoord и Imagine Dragons

Дотянув до последней трети лета, желание взять все от теплого времени года напоминает о себе сильно, как никогда. Мы понимаем, насколько важно насладиться лучшими впечатлениями до того, как с деревьев облетит листва, а ночи станут длинными и холодными. Именно поэтому мы подготовили для вас афишу событий августа в Киеве, которые не оставят сомнений в том, что лето не было упущенное зря.

Афиша событий в Киеве на август 2018 года

Музыка небесных сфер: "Мистерия звука"

Планетарий

4 августа, 19:30

Стоимость билетов: 200-350 грн./приобрести билеты

Вопрос о том, как возникла Вселенная до сих пор остается открытым. Услышать, увидеть и почувствовать то, как это могло произойти – мечта миллионов людей на всей планете. Киевлянам и гостям столицы выпала счастливая возможность хоть немного приблизиться к этому чуду, ведь 4 августа под куполом Киевского планетария из первичной тишины и темноты родятся музыка и свет. Многообразие этнических инструментов со всего мира объединят свое звучание в мелодии мироздания, в музыке небесных сфер. Погрузившись в этот звук, вы увидите, как под величественным куполом рождаются звезды, танцуя среди вечности. Это непременно стоит почувствовать и сохранить в свои памяти надолго. Добро пожаловать!

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Музыка небесных сфер: "Мистерия звука"

Die Antwoord

Stereo Plaza

6 августа, 20:00

Стоимость билетов: 1599-3000 грн./приобрести билеты

Среди многих зарубежных звезд, решивших навестить украинских поклонников этим летом, их, должно быть, ждали дольше всего. Сумасшедшие Die Antwoord устроят настоящий взрыв безудержных эмоций в столичной Stereo Plaza. Группа из Кейптауна уже давно снискала славу самого эпатажного явления современной музыки, покорив сердца на всей планете. Проигнорировать это событие почти невозможно, потому что каждое живое выступление этих фриков является незабываемым, и шанс почувствовать этот уникальный драйв – своеобразное меломанское чудо.



Die Antwoord

Double Comedy Show

Caribbean Club

14 августа, 20:00

Стоимость билетов: 250-750 грн./приобрести билеты

Летняя жара медленно покидает столицу, но вечером 14 августа в Caribbean Club вас ждет ЖАРА – именно так называется новая программа талантливых и зажигательных комиков мз Double Comedy Show. И речь идет не о температуре воздуха, а о самом высоком градусе юмора и веселья, воспоминания о которых будут согревать вас даже зимой. Артисты, которые давно доказали свое умение взрывать заполненные залы смехом, подарят столичной публике заряд новых шуток на все актуальные темы. Вечер обещает быть чрезвычайно приятным, непринужденным, а вместе с тем ярким и неординарным. Приходите смеяться от души вместе с Double Comedy Show в 20:00.



Double Comedy Show

TOM SODA "Акустика" под небом

Just in Space

16 августа, 19:30

Стоимость билетов: 300 грн./приобрести билеты

Предлагаем встретить один из августовских звездопадов на крыше креативного пространства Just in Space вместе с молодым украинским исполнителем TOM SODA. Талантливый создатель новой украинской музыки, впервые встретится с киевской публикой, споет свои песни, чтобы говорить слушателям о самом главном чувстве, живущем в сердце каждого человека. "Акустика" должен стать откровенным и искренним воплощением того, какой может быть любовь – сладкая чувственность испанской гитары, таинственная глубина фортепиано и гипнотические ритмы кахона, видимо так звучит настоящая любовь.

"Белые Ночи"

Арт-завод "Платформа"

17-18 августа

Стоимость билетов: 400-549 грн./приобрести билеты

Три года подряд дважды в год Арт-завод "Платформа" принимает у себя грандиозную вечеринку "Белые Ночи", которая каждый раз приобретает новые впечатляющие масштабы. Теперь на 5 танцплощадках для гостей мероприятия будут играть более 100 артистов разных направлений, создавая целостную и многогранную картину музыкального праздника в свете невероятных световых инсталляций. На территории будут обустроены зоны для отдыха, а угощать гостей будут кулинары из Ulichnaya Eda. Если вы хотите, чтобы август отметился грандиозным событием, которое заставит вас танцевать так, будто это последнее лето на Земле, вам сюда. Приходите, чтобы разжечь "ночь ярче дня"!

Вечеринка "Белые Ночи"

Kiasmos

Зеленый Театр

18 августа, 20:00

Стоимость билетов: 750 грн./приобрести билеты

Изящная неоклассика, мистический эмбиент и подвижная электроника, переплелись и образовав единое целое, донесут до уставшего жарой Киева прохладу исландских фьордов, ведь в столицу впервые приедут медитативные Kiasmos. Их творчество воплощает в себе гармонию, которая возникла от сочетания противоположных видений двух создателей. Оулавюр Арнальдс – является тонким и чувствительным романтиком звука, завораживающий слушателя космическим спокойствием своей музыки, в то время как его партнер Янус Расмуссен вплетает в ткань их произведений нечто мистическое, мощное и непрерывное, как движение Вселенной. Дуэт имеет в год в среднем около 10 выступлений, поэтому возможность услышать этих мастистых артистов в Украине является действительно уникальной, и упускать ее не стоит.



Kiasmos

UNITED PEOPLE, Magic of Ethno Songs: A Capella

Caribbean Club

24 августа, 19:00

Стоимость билетов: 150-650 грн./приобрести билеты

United People – уникальный вокальный проект, объединяющий в своем творчестве джаз и фанк, соул и r'n'b. И делают это девушки только используя свои необычайные голоса, имитируя звучание различных музыкальных инструментов. Ко Дню Независимости они приготовили специальную программу народных песен, открыв своим пением что-то новое в вековом народном наследстве. Восторг от способностей исполнителей продлится еще долго после концерта, поэтому спешите украсить праздник неповторимыми впечатлениями.



UNITED PEOPLE, Magic of Ethno Songs: A Capella

Океан Эльзы

НСК "Олимпийский"

24 августа, 20:00

Стоимость билетов: 550-950 грн./приобрести билеты

Самая популярная рок-группа Украины возвращается после почти годичного перерыва в выступлениях на Родине. Отыграв концерты в более чем 30 странах, "Океаны" выйдут на сцену НСК "Олимпийский", чтобы поздравить украинцев с Днем Независимости. Концерты в этот день уже стали доброй традицией для ОЭ и их поклонников, и в этом году Вакарчук и компания снова будут отмечать праздник вместе со всей Украиной, не обещая "ничего, кроме музыки".

Океан Эльзы

Shame

Зеленый Театр

28 августа, 19:00

Стоимость билетов: 499-999 грн./приобрести билеты

Selector Live – серия концертов, которую организует Британский совет в Украине, приглашая на главные концертные площадки Киева актуальных современных британских исполнителей. На этот раз в Киев приедет молодая группа Shame, которая полгода назад выпустила дебютный альбом, и уже получила неофициальное звание спасителей панк-рока. На сцене Зеленого Театра 28 августа в 19:00 банда представляет свой первый релиз "Songs of Praise". Исполнители попытаются доказать столичной публике, что пост-панк жив и способен поражать, что, учитывая их стремительный взлет, звучит убедительно. Встречайте молодых бунтарей с Туманного Альбиона ради хорошей музыки и внутренней свободы.



Shame

Imagine Dragons

НСК "Олимпийский"

31 августа, 20:00

Стоимость: 1049-1549 гривен/приобрести билеты

Первый концерт "Imagine Dragons" в Киеве стал знаковым с первых минут продажи билетов. Еще ни одно музыкальное шоу в истории независимой Украины не распродавалось так быстро, и на это есть свои причины. С 2008 года и по сей день группа непрерывно выдает хиты, которые возглавляют первые строчки чартов вокруг света. Об их шоу положительно отзываются топовые музыкальные издания мира, а количество музыкальных наград группы растет с каждым днем. К нам группа заглянет в рамках мирового тура в поддержку "Evolve", в который вошли стадионные хиты "Believer" и "Thunder".



Imagine Dragons

Лето на ВДНХ

Вход свободный

Сезон отпусков проходит, и для многих жителей столицы август может стать только жарким месяцем накануне осени. Однако Лето на ВДНХ, в течение всех трех его месяцев, зовет в гости, чтобы подарить как можно больше солнечных впечатлений всем, кто ответит на этот зов. Огромная территория экспоцентра предоставляет множество возможностей интересного отдыха на свежем воздухе, при этом без необходимости ехать из города, или тратить много денег. Здесь люди любого возраста смогут найти занятие по душе, и по-настоящему насладиться всеми преимуществами теплого времени года. Поэтому хватайте родных и близких, и спешите праздновать лето вместе с ВДНХ!



Лето на ВДНХ