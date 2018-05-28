Лето в Киеве: афиша событий, которые нельзя пропустить

Куда пойти в Киеве летом? Ведь это, безусловно, пора крутых концертов и фестивалей. И эти три месяца в Киеве будут особенно насыщенными – Deep Purple, Imagine Dragons, "Океан Эльзы" и еще много-много других! 10 лучший летний событий в Киеве, которые нельзя пропустить, – далее в материале.

Этим летом наконец в Украину приедут Imagine Dragons, билеты на их концерт разлетались за считанные минуты после старта продаж! Трудно даже представить, насколько масштабным будет этот концерт. К тому же, в июне Киев посетит легендарная группа "Deep Purple". Не исключено, что будет последний концерт в Украине вообще. Об этих и других событиях – читайте дальше.

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Афиша событий в Киеве на лето 2018

Deep Purple

Дворец спорта

6 июня, 20:00

Стоимость: 1300-4500 гривен/купить билеты



Концерт Deep Purple в Киеве состоится 6 июня

Самое главное прощальное турне 2018 года – "The Long Goodbye Tour" группы "Deep Purple". В рамах которого команда в своем золотом составе отправляется в Украину. На концерте резиденты "Зал славы рок-н-ролла" представят свою двадцатую по счету пластинку "InFinite" и лучшее из дискографии. По такому сценарию в Украине группа и планирует прощаться со своей работой на сцене.

Franz Ferdinand

Арт-завод "Платформа"

13 июня, 20:00

Стоимость: 1290-2490 грн/купить билеты



Концерт Deep Purple в Киеве состоится 6 июня

Самое главное прощальное турне 2018 года – "The Long Goodbye Tour" группы "Deep Purple". В рамах которого команда в своем золотом составе отправляется в Украину. На концерте резиденты "Зал славы рок-н-ролла" представят свою двадцатую по счету пластинку "InFinite" и лучшее из дискографии. По такому сценарию в Украине группа и планирует прощаться со своей работой на сцене.

Друга Ріка

Зеленый театр

14 июня, 20:00

Стоимость: 350-690 грн/купить билеты



Концерт группы "Друга ріка" в Киеве состоится 14 июня

Под конец 2017 года "Друга Ріка" выпустила пластинку, название которой "Пирамида". Новый студийник – это личные истории Валерия Харчишина, возложенные на фирменное поп-рок звучание группы, который за 22 года на сцене уже стал, без преувеличений, культовым. За полгода после релиза альбома треки "Секрет" и "Ти є я" звучали чуть ли не из всех радиостанциях страны, а песня "Пока я не ушел" стала официальным саундтреком фильма "Легенда Карпат". Теперь же время услышать все треки из нового альбома – 14 июня, "Друга ріка", концерт в поддержку альбома "Пирамида".

Фестиваль Belive

НСК "Олимпийский"

21-24 июня, 16:00

Стоимость: 1550-1750 грн/купить билеты

Фестиваль Belive в Киеве состоится 21-24 мая

Новый фестиваль в Киеве, который с первого же анонса вызвал бурную реакцию в социальных сетей. На сегодня в лайн-апе события: Jamiroquai, Everything Everything, HURTS и еще несколько десятков украинских артистов. Однако организаторы обещают даже больше – на четыре дня трасформувати "Олимпийский" в арену для стрит-спорта, арта и уличной еды.

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UPark Festival 2018

Стадион "Динамо"

25-26 июль, 16:00

Стоимость: 2699-4700 грн/купить билеты



Gorillaz в Киеве выступят в рамках UPark Festiva

UPark Festival возвращается, и этот камбэк действительно громкий. Два дня, и лишь лучшие имена мировой музыкальной индустрии, среди которых: Gorillaz, Massive Attack, Young Fathers, Bonobo, Tove Lo и Kaleо. От Украины – ONUKA и YOUKO. Все – с горячими хитами и новым материалом прямо в центре летнего Киева.

Die Antwoord

Stereo Plaza

6 августа, 20:00

Стоимость: 1599-3000 грн/купить билеты



Концерт Die Antwoord в Киеве состоится 6 августа

Одни из главных музыкальных фриков планеты Земля едут в Украину. В Киев "Die Antwoord" везут новые треки со своего четвертого студийника "The Book of Zef", релиз которого запланирован на вторую половину 2018 года. А еще свои взрывные хиты, которые целиком и полностью перевернули представление о том, каким может быть хип-хоп современного мира.

Океан Ельзи

НСК "Олимпийский"

24 августа, 20:00

Стоимость: 550-950 грн/купить билеты



Концерт группы "Океан Эльзы" в Киеве состоится 24 августа

О своем желании отпраздновать День Независимости на самой большой арене столицы "Океан Эльзы" заявили еще в прошлом году. Тогда они закончили полуторагодовой тур в поддержку альбома "Без границ", и взяли концертный перерыв. Кроме релиза сингла "Без тебя" за год новостей от группы не было, поэтому есть большая вероятность, что уже 24 августа услышим не только хиты, но и нечто совершенно новое.

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Brave! Factory Festival 2018

Завод "Метробуд"

24-26 августа, 20:00

Стоимость: от 750 грн/купить билеты



Brave! Factory Festival 2018 в Киеве состоится 24-26 августа

В Киеве состоится уже второй фестиваль на грани музыки и арта – Brave! Factory. Музыкальная составляющая, как и в прошлом году, вряд ли сможет конкурировать с другими столичными фестами. Как и ранее, в лайн-апе представители электронной сцены США и Европы: Apollonia, DJ Stingray 313, лайв Floating Points и Hidden Orchestra. Впоследствии перечень музыкантов должен только пополняться, а пока что есть возможность купить билеты по сниженным ценам.

SHAME

Зеленый театр

28 августа, 19:00

Стоимость: 499-999 грн/купить билеты



Концерт группы SHAME в Киеве состоится 28 августа

Британский совет в Украине продолжает знакомить украинскую аудиторию с новейшей музыкой Туманного Альбиона. Вслед за "Everything Everything", Ghostpoet к нам едут "SHAME". Лондонцы, которые своим пост-панк поставили на уши все британские СМИ. Их 12-трековый дебютник вышел в начале 2018 года, сразу же получил восторженные отзывы от NME и занял первое место в релизов на виниле.

Imagine Dragons

НСК "Олимпийский"

31 августа, 20:00

Стоимость: 1049-1549 грн/купить билеты



Концерт Imagine Dragons в Киеве состоится 31 августа

Первый концерт "Imagine Dragons" в Киеве стал знаковым с первых минут продажи билетов. Еще ни одно музыкальное шоу в истории независимой Украины не распродавалось так быстро, и на это есть свои причины. С 2008 года и по сегодня группа непрерывно выдает хиты, которые возглавляют первые строчки чартов по всему миру. Об их шоу положительно отзываются топовые музыкальные издания мира, а количество музыкальных наград группы растет с каждым днем. К нам группа заглянет в рамках мирового тура в поддержку "Evolve", в которую вошли стадионные хиты "Believer" и "Thunder".

Пусть ваше лето будет ярким и насыщенным только положительными эмоциями!