Фестивали, концерты и шоу: лучшие события осени в Киеве

Не стоит расстраиваться из-за того, что заканчивается любимое лето. Ведь осенью нас ждут множество интересных и увлекательных мероприятий, которые стоит посетить. Читайте далее афишу событий на осень в Киеве.

Афиша событий на осень в Киеве

Танцы со звездами

2, 9, 16, 23, 30 сентября

7, 14, 21, 28 октября

4, 11, 18 ноября

ВДНХ

Стоимость: 800 – 2000 грн / Купить билет

Читайте также: "Танцы со звездами 2018" 1 выпуск: какими сюрпризами отличилась премьера шоу

Популярное шоу телеканала 1 + 1 возвращается. В этот раз на паркете встретятся звездные пары, среди которых: звезда шоу "Холостяк", бизнесмен Ираклий Макацарии и финалистка проекта "Танцуют все" Яна Заец; звезда проекта "Орел и Решка" Леся Никитюк и двукратный чемпион Украины по спортивно-бальным танцам Максим Ежов; молодая певица Мишель Андраде и серебряный призер прошлого года Евгений Кот; фитнес-тренер Анита Луценко и танцор Александр Прохоров; солистка группы "Неангелы" Слава Каминская и победитель прошлого сезона Игорь Кузьменко; украинская телеведущая Маша Ефросинина и вице-чемпион мира в латиноамериканской программе Максим Леонов.

Миллионы украинцев будут наблюдать за танцевальным батлом пар у телеэкранов, а самые заядлые болельщики смогут присоединиться к съемке телепроекта. По сложившейся традиции, телеканал сделает прямые эфиры открытыми для всех желающих, кто приобретет билет.

Танцы со звездами 5 сезон: видео

Живые Динозавры

2 сентября – 15 октября

ВДНХ

Стоимость: 300 – 500 грн / Купить билет

Со 2 сентября у павильона №1 на ВДНХ стартует выставка «Живые Динозавры» –

самая естественная репродукция гигантских обитателей нашей планеты времен

мезозойской эры. Тысячи детей по всему миру обожают этих доисторических существ:

покупают книги о них, игрушки, играют в компьютерные игры. А с сентября киевские

поклонники великанов еще смогут посмотреть на доисторических рептилий в полный

рост и даже покататься на них верхом. К тому же каждый ребенок сможет разрисовать

динозавра в специальной зоне хенд-мейда. Выставка «Живые Динозавры» будет

работать почти два месяца в парковой зоне ВДНГ. 24 экспоната выполнены в реальном

размере, имеют соответствующую своему виду окраску, текстуру, издают звуки и даже

двигаются! Кроме этого маленькие посетители смогут не только воочию увидеть

доисторических рептилий, которые ожили, но и узнать подробности их существования

– у каждого экспоната есть подробное описание.

Выставка "Живые Динозавры"

Кураж Базар

8-9 сентября

ВДНХ

Билеты на входе

В этом году Кураж Базар и онлайн-магазин Yakaboo объединились, чтобы создать

уникальный формат благотворительного мероприятия – Литературный Кураж Базар,

который состоится 8-9 сентября. Открытие Литературного Кураж Базара совпадает с

переездом барахолки на новую локацию – ВДНХ, 19 павильон. Лейтмотивом этого

Куража станет месседж – книги для всех. Как всегда, не обойдется и без

развлекательной составляющей – свои песни споет певица Луна, а стихи прочитает

Иван Дорн.

Кураж Базар

Everlast

9 сентября

Зеленый Театр

Стоимость: 750 грн / Купить билет

Участник известных на весь мир House Of Pain и La Coka Nostra, обладатель Grammy за совместную композицию с Santana "Put Your Lights On", автор нескольких золотых и платиновых альбомов в очередной раз возвращается в Киев с сольным концертом.

Покинув House of Pain на пике популярности коллектива Everlast сумел создать собственный музыкальный стиль, состоящий из блюза, фолка, кантри и рэпа. Оригинальные гитарные партии и глубокие социальные тексты быстро сделали Everlast звездой. В Киеве музыкант отмечает 20-й день рождения своей платиновой пластинки "Whitey Ford Sings the Blues".

Santana – Put Your Lights On ft. Everlast: видео

Сергей Жадан. Презентация сборника "Антенна"

14 сентября

Центральный дом офицеров Вооруженных Сил Украины

Стоимость: 220-500 грн / Купить билет

"Антенна" – это 80 новых стихов Сергея Жадана, что собраны под одной обложкой. Библейские цитаты и газетная хроника, интимный дневник и церковные проповеди. С помощью рифм и ритмов "Антенна" дает возможность принимать изменения и движения в окружающем воздухе, помогает настроиться на радиочастоту, что придает веры и любви. 14 сентября в Киевском доме офицеров Сергей Жадан лично презентует "Антенну" своим киевским поклонникам.

Сергей Жадан "Пока тебя стережет твоя жажда": видео

Perturbator

19 сентября

'Atlas

Стоимость: 659 грн / Купить билет

Сын известного музыкального критика, один из злейших электронщиков эпохи, создатель жесткого кибер-панка и, как он сам себя называет, – человек-синтезатор.

Музыка Perturbator футуристическая, мрачная и очень атмосферная. Свой музыкальный путь создатель проекта Джеймс Кент начинал в жанре металл, и это чувствуется практически во всех электронных треках, которые делает музыкант сейчас. Во время концерта на сцене вы увидите только двоих людей – самого Джеймса за синтезатором и ударника, но поверьте – столько сокрушительное саунда, можно получить мало на каких выступлениях.

Perturbator – The Uncanny Valley: видео

СегодняНочью

23 сентября

Docker Pub

Стоимость: 250 – 3150 грн / Купить билеты

Свобода – их второе имя, импровизация – стиль жизни, а музыка – смысл существования. История группы началась в 2001 году. И с того времени любовь этих ребят к музыке и их способность с каждым разом все интереснее переосмысливать британский рок только усиливается.

СегодняНочью – Между роскошью и тоской: видео

BAROMETER 2018

28-30 сентября

КВЦ Парковый

Стоимость 200-1200 грн / Купить билет

В прошлом году BAROMETER за три дня собрал в КВЦ "Парковый", пожалуй, всех, кто имеет отношение к барной культуре: от поклонников коктейлей до легендарных гуру и звезд барного мира. Главное барное шоу страны посетили 15 000 гостей, которые выпили 35 000 коктейлей и прослушали около 57 лекций. В этом году масштабы шоу не менее впечатляющие, все пришедшие смогут посетить в одном месте бары из Нью-Йорка, Парижа, Осло, Тель-Авив, Алматы, Минска, Киева, Львова, Харькова, Черкасс, Черновцов. В том числе бары из списка топ-50 лучших в мире.

BAROMETER

OldCarLand

28-30 сентября

ВДНХ

Стоимость 120 грн / Купить билет

Ежегодный крупнейший фестиваль ретро-машин в Украине состоится уже в 9 раз. Самые дорогие авто мирового бомонда, американские muscle car, машины-победители мировых ралли и даже бывшие машины президентов будут представлены в одной экспозиции. Всего вы увидите более 1000 раритетных авто. Для поклонники раритетных машин OldCarLand – хорошая возможность встретить единомышленников и обсудить с ними все новости и интересные истории из мира авто, а для всех остальных – идеальное мероприятие для отдыха всей семьей и в кругу друзей. Помимо выставки уникальных автомобилей на OldCarLand будут работать ресторанные зоны, развлекательные детские секторы и будут выступать музыкальные группы.

Фестиваль ретро-машин

The Maneken

29 сентября

Caribbean Club

Стоимость: 350-650 грн / Купить билеты

The Maneken исполняется десять лет. Отпраздновать свой День Рождения группа планирует на сцене со специальной программой. В нее войдут треки со всех пяти альбомов, созданных автором проекта Евгением Филатовым за 10 лет. За это время с невиданной ранее в украинской музыке грациозностью музыкант примерил на свой проект маски в стиле поп, фанк и инди-рок. И тем самым трек за треком создал проект, по которому можно сегодня изучать историю новой волны украинской музыки.

The Maneken – Keep Moving On: видео

Музыкальная Платформа

2 октября

Национальный дворец искусств Украины

Стоимость: 180 - 2400 грн / Купить билеты

Поклонники украинской поп-музыки наверное ждут этот концерт. Еще бы, "Музыкальная платформа" – это практически однодневный фестиваль во время которого на одной сцене встретятся все представители музыкального телеэфира страны. Олег Винник, Сергей Бабкин, Александр Пономарев, Оля Полякова, Арсен Мирзоян, Alekseev, Неангелы и многие другие.

Олег Винник – Как жить без тебя: видео

Ken Hensley

2 октября

Дом культуры НТУУ КПИ

Стоимость: 290 - 690 грн / Купить билет

Отличная новость, которой наверняка будут рады украинские почитатели классической рок-музыки. Основатель и автор мировых хитов URIAH HEEP Кен Хенсли посетит 8 городов Украины, чтобы представить здесь свой новый альбом "Rare & Timeless" и главные хиты URIAH HEEP в сопровождении струнного оркестра. "Rare & Timeless" (Редкое и вечное) – новая антология, собранная под руководством самого Кена. Подбирая материал для диска, музыкант позаботился не только о фанатах группы и своем классическом сольном материале, но и записал две новые песни и даже эксклюзивно перезаписал кое-что из старенького.

Ken Hensley – Romance: видео

ionnalee (iamamiwhoami)

12 октября

BelEtage

Стоимость: 799 - 2499 грн / Купить билет

После прошлогоднего выступления с Röyksopp в Киев возвращается Йонна Ли. 12 октября в клубе " Bel étage она презентует альбом своего одноименного проекта ionnalee и лучшие треки с дискографии iamamiwhoami. Тур в поддержку нового релиза – это первые полноценные гастроли девушки с 2013-го. Примечательно то, что именно фаны отправили Йонну колесить по миру с концертами. Одновременно с выходом своего альбома Йонна запустила кампанию на Kickstarter по сбору средств для старта концертной деятельности. Всего пять дней – и необходимая сумма в кармане певицы. Впереди – концерты в Британии, США, Бразилии и Украине.

ionnalee – GONE: видео

Слава рейву – Vitаlic та Oliver Huntemann

19 октября

Secret Place

Стоимость: 499 грн / Купить билет

Несмотря на законы и уговоры, мы создаем себе кумиров. Наедине с собой мы радуемся всем, что они делают, да и ими самими. Мы молимся, когда этого никто не слышит, чтобы встреча с ними произошла, как можно быстрее. И когда мы себя находим рядом, глядя им в глаза с неистовой искренностью, проваливаемся в немую бездну.

Канон рейв-культуры насчитывает немало книг. И каждая из них рассказывает нам о своих кумирах. 19 октября мы услышим тех, кто сыграл на страницах этих книг главные роли. И в их музыке будут все 20 лет рейва.

Vitalic – Waiting For The Stars ft. David Shaw And The Beat: видео

The HARDKISS

19 октября

Дворец Спорта

Стоимость: 500 – 2200 грн / Купить билет

Третий студийный альбом The HARDKISS "Железная ласточка" выйдет уже в сентябре, а 19-го октября группа представит его на эксклюзивном концерте в киевском Дворце спорта. "Мы так любим сочетать несочетаемое. В текстах и заголовках мы стараемся искать такие образы, которые бы говорили сами за себя, – рассказывает фронтвумен группы Юлия Санина. – "Железная ласточка" – это и живое существо, птица, и космический корабль, который держит четкий курс. Легкость и свободу мы соединили со смелостью и силой".

THE HARDKISS – Мелодия: видео

Дискотека 80-х (СС Сatch, Bad Boys Blue, Joy, Lian Ross)

27 октября

Дворец спорта

Стоимость: 750 – 3150 грн / Купить билет

Поп-легенды золотой эпохи диско проведут трехчасовой танцевально-музыкальный марафон в главном дворце Киева. Фестиваль "Дискотека 80-х" соберет ностальгирующих фанатов жанра "евро-дэнс". Посетителей ждет увлекательное шоу, которое гармонично объединило ритмы 80-х, эффектные постановки и современную сценографию. Машина времени запустится в точности по расписанию.

CC Catch – Cause You Are Young: видео

Birkin Gainsbourg The Symphonic

5 ноября

Международный центр культуры и искусств

Стоимость: 390 - 2990 грн / Купить билет

Читайте также: Джейн Биркин приедет с концертом в Киев

Джейн Биркин была третьей женой легендарного Сержа Генсбура. Их трогательное знакомство и любовь с первого взгляда открыла для популярной актрисы двери в музыкальный мир, а влюбленный в нее композитор продолжал писать песни специально под ее хрупкий голос. "Birkin / Gainsbourg: Le Symphonique" – это музыкальная история большой любви, написанная от первого лица, и 5 ноября у киевлян и гостей столицы будет уникальная возможность услышать ее вживую со сцены.

Jane Birkin & Serge Gainsbourg – 69 année érotique: видео

SLADE

6 ноября

Международный центр культуры и искусств

Стоимость: 350 - 2000 грн / Купить билет

Группа Slade была образована в 1966 году, а уже к началу 70-х Slade успели завоевать репутацию одного из лучших концертных коллективов страны. В 1971 году их сингл "Coz I Luv You" стал хитом номер один. В период с 1971 по 1976 год Slade выдали 17 синглов, вошедших в "двадцатку" британского хит-парада. Таким образом музыканты стали первыми, кому удалось хоть как-то приблизиться к рекорду The Beatles, что выдали 22 хит-синглов подряд. Все выпущенные за это время альбомы также имели успех в хит-параде Великобритании, а три из них сумели добраться в нем первого места. Синглы и альбомы Slade не исчезали из хит-парадов к концу 80-х. И вот уже в ноябре у Киева будет шанс услышать эти легендарные песни.

Slade – Far Far Away: видео

Сансара

9 ноября

Центр Культуры и Искусств НАУ

Стоимость: 200 - 950 грн / Купить билет

"Сансара" – одна из главных групп Екатеринбурга. Группа избрала стиль инди-рок, но это не мешает им экспериментировать с различными направлениями. Основным автором всех песен является фронтмен Александр Гагарин. Переломным этапом для музыкантов стал выход шестого студийного альбома "Пожары", который музыканты выложили на официальном сайте для свободного скачивания. За короткий срок альбом скачали более 20 000 раз, что стало большой неожиданностью даже для самих артистов. С тех пор "Сансара" стала одной из самых независимых рок-групп на территории России. Музыканты пошли путем интернет-релизов своих пластинок, что, вместе с тем, не исключает выпуск CD-альбомов. Также группа сотрудничает с другими известными музыкантами. В частности, Ильей Лагутенко с "Мумий Тролль".

Сансара – Облака: видео



ДахаБраха

10 ноября

Национальный дворец искусств Украины

Стоимость: 390 - 1950 грн / Купить билет

В середине 2000-х в киевском театре "Дах" собрались перспективные музыканты, которые любили фольклор и не боялись экспериментировать с его звучанием. Сначала они сопровождали музыкой некоторые спектакли, но уже за несколько лет занялись полноценной концертной деятельностью. С тех пор группа "ДахаБраха" издала шесть альбомов и объездила пол мира. Триумфальное возвращение в Украину состоится 10 ноября в Национальном дворце искусств "Украина".

DakhaBrakha – Monakh: видео

Jah Khalib

15 ноября

Дворец спорта

Стоимость: 450 - 3000 грн / Купить билет

Его сравнивают с канадской хип-хоп звездой Дрейком, и такие сравнения только положительно отражаются на творчестве казахского рэпера Бахтияра Мамедова (для поклонников – просто Баха). Он говорит со слушателем на понятном языке и рассказывает те же истории, что и все музыканты, но делает это настолько легко и непринужденно, что невозможно не влиться в этот раскачивающийся вайб.

Jah Khalib – Медина: видео

Нервы

15 ноября

'Atlas

Стоимость: 400 - 749 грн / Купить билет

Группа "Нервы" везет в Киев свой пятый студийный альбом "Самый дорогой". Пластинка состоит из двух частей: первая вышла в мае прошлого года, вторая – в декабре. Музыкантов не было в Киеве три года, но в этот раз они обещают наверстать упущенное время! За два часа концерта вы услышите старые добрые хиты – "Кофе – мой друг", "Вороны", "Батареи" и другие, а также новые песни из альбома "Самый дорогой".

Нервы – Вороны: видео



Пошлая Молли

17 ноября

Stereo Plaza

Стоимость: 499 – 1499 грн / Купить билет

Обладатели премии для молодых музыкантов Jagermeister Music Awards 2017 в номинации "Рок-артист года", кумиры молодежи и представители мэс-попа – группа "Пошлая Молли" откровенная и не признает цензуры. Дебютный альбом с провокационным названием "8 способов как бросить дрочить" в считанные дни сделал ребят звездами соцсетей, а еще через год они начали собирать на своих концертах крупнейшие залы страны.

Пошлая Молли – Любимая песня твоей сестры: видео

Stone Sour

18 ноября

Stereo Plaza

Стоимость: 1499 - 3259 грн / Купить билет

Настоящие фанаты знают, до того как стать известным в составе Slipknot, Кори Тейлор и барабанщик Джоэл Экман играли в металл-группе Stone Sour. Несколько лет проект был заморожен, но с успехом дебютного альбома Slipknot и увеличенным внимания к их творчеству Stone Sour также воскресли. Сегодня в дискографии группы уже шесть альбомов, из которых первые два стали золотыми и платиновыми в США. В рамках тура в поддержку последнего релиза "Hydrograd" группа сыграет и в Киеве.

Stone Sour – Knievel Has Landed: видео

DZIDZIO

20 ноября

Киевский Дворец Спорта

Стоимость: 390 – 1190 грн / Купить билет

Успех полнометражного фильма "DZIDZIO Контрабас", собравший рекордную для украинского проката бокс-офис в 22 миллиона гривен, и который за весь период проката посмотрело 308 000 зрителей, группа DZIDZIO решила закрепить всеукраинским концертным туром. Специально для этого концерта музыканты подготовили оригинальные постановки с использованием современных технологий. Группа обещает, что зрители смогут не только услышать и увидеть шоу, но и будут чувствовать свое участие в нем. На концерте DZIDZIO презентуют новый альбом "Super-Puper".

DZIDZIO – Выходной: видео

Kadebostany

22 ноября

'Atlas

Стоимость: 600 - 1500 грн / Купить билет

Kadebostany частые гости в Киеве, в этот раз они приедут в рамках мирового турне в поддержку своего альбома "Monumental" 2017 года. Помимо новых песен в концерте обязательно прозвучат хиты, которые сделали Kadebostany известными – "Crazy in Love" (кавер-версия песни Бейонсе) и "Castle in the Snow", в клипе на который сейчас 21 миллион просмотров на YouTube.

Kadebostany – Castle in the Snow: видео

Open Kids

24 ноября

Stereo Plaza

Стоимость: 300 - 2499 грн / Купить билет

Эпоха бойз-бэндов канула в Лету – Джастин Тимберлейк и Робби Уильямс повзрослели, занялись сольными проектами, а на слуху остались только азиатские k-pop коллективы и One Direction. Open Kids – это украинский ответ индустрии, группа из молодых девушек, объединенных одной мечтой и целью. Известный молодежный балет Open Crew отвечает за всю хореографию и танцы на сцене, а само выступление Open Kids привлекает не только качественным звуком, но и приятной глазу картинкой.

Open Kids ft. Quest Pistols Show – Круче всех: видео