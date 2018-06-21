Афиша событий на июль в Киеве: зажигательные вечеринки и юмор шоу

Второй месяц лета обещает быть по-настоящему жарким! Это касается не только погодных условий, но и насыщенной программы культурных мероприятий в столице. Предлагаем вашему вниманию перечень фестивалей, концертов и вечеринок, которые стоят того, чтобы украсить ими свой июль. Читайте дальше, куда пойти в июле в Киеве.

Афиша событий в Киеве на июль 2018

Лето на ВДНХ

Вход свободный

Многие этим летом не смогут покинуть столицу с ее водоворотом дел, чтобы отправиться в отпуск на встречу приключениям и приятным впечатлениям. Однако не стоит расстраиваться, на протяжении всех трех жарких месяцев на территории экспоцентра ВДНХ можно найти разнообразные возможности для активного и приятного отдыха в кругу семьи или друзей. По периметру всей территории комплекса найдется немало развлечений для каждого, независимо от возраста и увлечений. Выбор кажется безграничным — здесь есть все от площадок для мини-футбола и пейнтбола до контактного зоопарка и сада гамаков. От летней жары гостей ВДНХ будет спасать бассейн, а для самых маленьких здесь уже заготовили большое количество развлекательно-образовательных клубов и кружков, благодаря которым время каникул будет проходить не только приятно, но и с пользой. Настоящее лето со всеми его красками рядом — добро пожаловать!

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Лето на ВДНХ

Юмор-шоу "Варьяты"

Film.ua

5-8, 12-16 июля, 18:30

Стоимость билета: 250 грн. / купить билеты

Восемь лет коллектив "Варьяты" успешно гастролирует по Украине, приобретая новых поклонников и даря смех и остроумные шутки. И уже два года как ребята во главе с Сергеем Притулой ворвались на телеэкран, заставляя преданных зрителей ждать новые выпуски "Варьятов". Впереди украинцев ждет новый сезон любимого шоу, съемки которого вот-вот начнутся. Приглашаем вас присоединиться к этому процессу, чтобы первыми услышать шутки, на которые телезрителям придется еще подождать.

Юмор-шоу "Вар’ьяты"

Опера под звездным небом

Планетарий

6 та 27 июля, 19:30

Стоимость билетов: 200-400 грн. / купить былеты

Совместный мультимедийный проект Киевского планетария и Eclectic Sound Orchestra. Это магическое действо космического масштаба, во время которого гости переживают погружение в звездные просторы под звуки лучших мировых оперных арий в исполнении живого оркестра. Проекция изображений будет осуществляться в самый купол в Европе, а именно таким является свод планетария. Почувствуйте космическую атмосферу, в которой вечные произведения оперного искусства преподнесут вас к вечному сиянию Вселенной.

Soul Jazz from Texas: LEE MAYS

Caribbean Club

6 июля, 20:00

Стоимость билетов: 120-400 грн. / купить билеты

Талантливый американский композитор и исполнитель Ли Мейс вскоре посетит Киев, чтобы поделиться с местной публикой изящным и чувственным звучанием своего smooth jazz. Еще мальчиком Ли начал создавать христианскую музыку и гастролировать с ней по Америке. С возрастом мастерство артиста росло, но нравственные и философские взгляды Мейса неизменно находили отражение в его творчестве. Музыкант утверждает, что важнейшим для него является возможность говорить через музыку со слушателем.

Ли Мейс

Santa Muerte Carnival

Арт-завод Платформа

13-15 июля

Стоимость билета: 150 грн. / купить билеты

Для всех жаждущих экзотики и яркого праздника в Киеве на базе Арт-завода "Платформа" состоится Santa Muerte Carnival, который пришел к нам из жаркой Мексики. В течение трех ночей, с 13 по 15 июля, на вас будут ждать веселые ужасы от святой Госпожи Смерти! Не стоит пугаться, встретив здесь мертвецов в сомбреро, страшный вид этих "мучачос" является данью традиции праздника, от которого вам предлагается сполна взять зажигательных танцев и необычных блюд мексиканской кухни.

Santa Muerte Carnival

Fink

Зеленый Театр

18 июля, 20:00

Стоимость билетов: 759-2190 грн. / купить билеты

Возвращение Финна Гринолла в Украину планируется уже в скором времени. В прошлый раз выступление Fink стало настолько впечатляющим событием, что музыкант легко заставил публику с нетерпением ждать себя вновь. На этот раз британец везет к нам новую пластинку под названием "Resurgam", в которой мастерски будут объединены звучания инди-рока с переплетениями фолка и блюза. Невероятно харизматичный исполнитель с сильным голосом предстанет перед украинскими поклонниками на сцене Зеленого Театра 18 июля в 20:00.

Fink

ZEDD

Stereo Plaza

19 июня, 21:00

Стоимость билетов: 649-2549 грн. / купить билеты

В Киев направляется один из самых популярных диджеев времени. На рассвете карьеры ZEDD сразу был замечен такими известными артистами, как Lady Gaga, Black Eyed Peas и Джастин Бибер. А на его дебютный сингл "Spectrum" официальный ремикс создал великий Армин Ван Бюрен! Награды, которые получил ZEDD, кроме Grammy, перечислять долго. Несмотря на свой довольно молодой возраст, артист уже занял место в топ-рейтингах самых высокооплачиваемых звезд мировой электронной сцены. И вот, после долгого ожидания, украинские поклонники готовятся принимать диджея в столице.

ZEDD

LA COKA NOSTRA

Зеленый Театр

19 июня, 20:00

Стоимость билетов: 649-1099 грн. / купить билеты

"Старая школа" скоро напомнит киевским любителям хип-хопа, в чем ее сила. А сила эта — в единстве древних собратьев, прямой, порой до жестокости, правдивости текстов и искренних, чрезвычайно мощных чувствах, которые их вбивают в сознание биты. Нью-йоркские рэперы LA COKA NOSTRA (Danny Boy, Ill Bill и Slaine) выйдут на сцену Зеленого театра, чтобы подарить поклонникам бешеную вечеринку, от которой сорвет крышу.

LA COKA NOSTRA

UPARK FESTIVAL 2018

Стадион Динамо

25-26 июля

Стоимость: 999-2800 грн. / купить билеты

Еще первые известия об этом фестивале наделали немало шума, и не зря! 25 и 26 июля на стадионе "Динамо" им. Валерия Лобановского состоится UPARK FESTIVAL 2018, который соберет самых актуальных мировых исполнителей настоящего времени, а некоторых из них даже будет уместным назвать "культовыми". В течение двух дней мероприятия на нем будут играть Massive Attack, Bonobo, Kaleo, Gorillaz, Young Fathers i Tove Lo — артисты, которые становятся хедлайнерами масштабных фестивалей по всей планете. UPARK FESTIVAL амбициозно покусились стать одним из самых ярких событий лета не только для Украины, но и для всей Европы. Кроме иностранных звезд, публику будут зажигать Yuko и ONUKA. Нет никаких сомнений в том, что каждому, кто ищет незабываемых впечатлений этим летом стоит заглянуть сюда

UPARK FESTIVAL

WARHAUS

Зеленый Театр

28 июля, 20:00

Стоимость билетов: 599-1290 грн. / купить билеты

WARHAUS — проект соучредителя бельгийского инди-проекта Balthazar Маартена Девольдере снова посетит Киев, чтобы порадовать всех, кто так тосковал по его экзотической и нежной музыке. В течение почти года Маартен смог выпустить два альбома, которые сразу же, по мнению многих СМИ, своим успехом закрепили за WARHAUS перспективу стать классикой бельгийской поп-музыки.

WARHAUS