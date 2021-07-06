Об этом сообщили 6 июля. Потерпевшего, которому 25 лет, сразу госпитализировали.

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Какова была причина конфликта

  • Азиат сделал коллеге замечание.
  • По его мнению, темнокожий напарник не слишком старательно убирал.
  • Однако тому это не понравилось и он начал конфликт.
  • Когда вмешался брат одного из них, африканец ухватился за нож.
  • Он нанес им несколько ударов в шею оппонента.
  • Впоследствии его задержали.

Африканець порізав азійця в Одесі Кримінал поліція
Обувь одного из фигурантов / Фото Нацполиции

Что грозит за такое преступление

Мужчине объявили о подозрении по статье о покушении на умышленное убийство. Если его вину докажут в суде, африканец может провести в тюрьме 15 лет.