Об этом сообщили 6 июля. Потерпевшего, которому 25 лет, сразу госпитализировали.
Другой случай Поспорили об оккупированном Крыме: в Польше задержали украинца, подозреваемого в убийстве
Какова была причина конфликта
- Азиат сделал коллеге замечание.
- По его мнению, темнокожий напарник не слишком старательно убирал.
- Однако тому это не понравилось и он начал конфликт.
- Когда вмешался брат одного из них, африканец ухватился за нож.
- Он нанес им несколько ударов в шею оппонента.
- Впоследствии его задержали.
Обувь одного из фигурантов / Фото Нацполиции
Что грозит за такое преступление
Мужчине объявили о подозрении по статье о покушении на умышленное убийство. Если его вину докажут в суде, африканец может провести в тюрьме 15 лет.