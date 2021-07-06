Африканец попытался убить азиата в Одессе: нанес несколько ударов ножом
6 июля 2021 , 17:49Читати новину українською
Источник:полиция Одесской области
В одном из Одесских заведений выходец из Африки начал конфликт с напарником, который происходит из Центральной Азии. Это случилось из-за того, что тот сделал ему замечание. В защиту азиата встал его брат. Впоследствии он получил несколько ударов ножом.
Об этом сообщили 6 июля. Потерпевшего, которому 25 лет, сразу госпитализировали.
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Какова была причина конфликта
- Азиат сделал коллеге замечание.
- По его мнению, темнокожий напарник не слишком старательно убирал.
- Однако тому это не понравилось и он начал конфликт.
- Когда вмешался брат одного из них, африканец ухватился за нож.
- Он нанес им несколько ударов в шею оппонента.
- Впоследствии его задержали.
Обувь одного из фигурантов / Фото Нацполиции
Что грозит за такое преступление
Мужчине объявили о подозрении по статье о покушении на умышленное убийство. Если его вину докажут в суде, африканец может провести в тюрьме 15 лет.Обратите внимание! 5 июля в курортной Затоке Одесской области убили 48-летнего жителя Львовщины. По мнению правоохранителей, житель Сум несколько раз ударил его ножом и скрылся. Его впоследствии задержали с поличным – ножом и вещами убитого.