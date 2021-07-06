Африканец попытался убить азиата в Одессе: нанес несколько ударов ножом

6 июля 2021 , 17:49
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Источник:

полиция Одесской области

В одном из Одесских заведений выходец из Африки начал конфликт с напарником, который происходит из Центральной Азии. Это случилось из-за того, что тот сделал ему замечание. В защиту азиата встал его брат. Впоследствии он получил несколько ударов ножом.

Об этом сообщили 6 июля. Потерпевшего, которому 25 лет, сразу госпитализировали.

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Какова была причина конфликта

  • Азиат сделал коллеге замечание.
  • По его мнению, темнокожий напарник не слишком старательно убирал.
  • Однако тому это не понравилось и он начал конфликт.
  • Когда вмешался брат одного из них, африканец ухватился за нож.
  • Он нанес им несколько ударов в шею оппонента.
  • Впоследствии его задержали.


Обувь одного из фигурантов / Фото Нацполиции

Что грозит за такое преступление

Мужчине объявили о подозрении по статье о покушении на умышленное убийство. Если его вину докажут в суде, африканец может провести в тюрьме 15 лет.

Обратите внимание! 5 июля в курортной Затоке Одесской области убили 48-летнего жителя Львовщины. По мнению правоохранителей, житель Сум несколько раз ударил его ножом и скрылся. Его впоследствии задержали с поличным – ножом и вещами убитого.
Автор: Олександр Марчак