Африканец попытался убить азиата в Одессе: нанес несколько ударов ножом

17:49

В одном из Одесских заведений выходец из Африки начал конфликт с напарником, который происходит из Центральной Азии. Это случилось из-за того, что тот сделал ему замечание. В защиту азиата встал его брат. Впоследствии он получил несколько ударов ножом.