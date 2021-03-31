Високопосадовці до 1 квітня 2021 року змушені опублікувати оновлену електронну декларацію. Деякі чиновники відзначилися екзотичними вподобання і доволі своєрідним баченням розкоші.

Так депутат Харківської міськради від "Опозиційної платформи – За життя" Саід Джавід задекларував чипованого африканського лева. Міністр екології Роман Абрамовський вказав патент на винахід, а мер Дніпра не приховав гелікоптер, колекційні автомобілі та квиток на політ у космос.

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Водночас секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов має колекцією порцелянових статуеток та бібліотеку з 20 тисяч книг. Дещо скромніша бібліотека в Руслана Стефанчука – 5 тисяч примірників наукової літератури, зате в парламентаря є старовинна ікона.

Хто нажив майно до роботи у парламенті

Втім більшість депутатів скромно розводять руками, мовляв, за зарплату народного обранця багато не купиш.

"На жаль чи на щастя, я не збагатів, авто нових немає, мотоциклів та яхт – теж", – зазначав народний депутат від "Слуги народу" Данило Гетманцев.

Тож загалом, майже всі депутати запевнили, що все нажили до кар'єри в парламенті.

Це успадковане майно. У мене є половина квартири в Раві-Руській, половина квартири в Броварах, 2 земельні ділянки, приблизно 10 сотих і 2 земельні ділянки по 2 гектари. Все це – у Львівській області,

– розповіла народна депутатка "Слуги народу" Ірина Верещук.

Нове авто Арахамії та 28 мільйонів Разумкова

Водночас декларація Давида Арахамії поповнилася позашляховиком, після скандалу зі штрафом за паркування. На пішохідному переході голова фракції "Слуга народу" тоді залишив незадекларованого Land Cruiser. Він запевняв, що авто належить дружині, ще у депутата є:

квадроцикл;

ювелірні вироби;

годинники;

458 тисяч зарплати.

Голова Верховної Ради задекларував суттєвішу суму – 28 мільйонів гривень готівкою.



Дмитро Разумков задекларував 28 мільйонів гривень / Фото "Української правди"

"550 тисяч гривень, це те, що я отримав, працюючи в стінах Верховної Ради України. Був проданий будинок, приблизно 1,7 мільйона, а інші кошти – повернулися, був борг переді мною ще з 2016 року", – зазначив спікер парламенту Дмитро Разумков.

Задекларовані колекції Авакова та куртка Степанова

Майже така ж зарплата – пів мільйона гривень за рік – у прем'єр-міністра. Водночас в Арсена Авакова приблизно 200 тисяч доларів та ще 200 тисяч гривень він тримає у дорогоцінних металах.

150 тисяч євро – в італійському банку, і це не всі гроші. Глава МВС також має колекції:

картин;

золотих монет;

вина;

ікон;

меблів.

Також мовиться про антикварне дзеркало, шуби та годинники.



В Арсена Авакова є колекція картин / Фото пресслужби МВС

Міністра охорони здоров'я бачили в куртці, яку журналісти оцінили в 620 тисяч гривень. Втім голова МОЗ запевнив, що немає такого дорогого одягу. Тому в своїй декларації вказав лише 2 шуби й з десяток годинників.

Наслідки рішення Конституційного Суду

Втім навіть якщо високопосадовці забули вказати куртку чи маєток, то їм фактично це зійде з рук, адже після рішень Конституційного Суду України за брехню в деклараціях не саджають за грати, а лише обмежують волю.

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Кримінальна відповідальність починається лише якщо чиновник збреше на понад 6 мільйонів гривень. Тому не страшно забути вказати в деклараціях автомобіль або куртку італійського бренду.



КСУ скасував е-декларування / Інфографіка 24 каналу