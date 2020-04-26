Африку атакует саранча – нашествие в 20 раз больше, чем в начале года: шокирующие фото, видео

В Восточной Африке зафиксировали новую масштабную вспышку популяции саранчи. Эта волна нашествия вызвана, в частности, сильными осадками в регионе.

Она – в 20 раз больше, чем в начале года, сообщает издание BBC.

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Ранее в ООН прогнозировали, что к июню размер роев может вырасти в 500 раз.

Это увеличивает риск продовольственного кризиса в регионе, который уже борется с голодом на фоне пандемии коронавирус COVID-19. Через карантин туда не могут прибыть международные эксперты.

Нашествие саранчи в Восточной Африке: смотрите видео

Едва ли не самая сложная ситуация в Кении – страна переживает худшее нашествие саранчи за последние 70 лет. Масштабные вспышки также фиксируют в Эфиопии, Сомали и Уганде.

В ближайшее время ожидают ухудшения по всей Восточной Африке, а также в Йемене и Иране.



Пустынная саранча над деревом на севере Кении/ Фото Sven Torfinn, AP



Рой саранчи летит в Кении / Фото Sven Torfinn, AP

Ученые NASA работают над отслеживанием мест размножения саранчи и оценивают потери урожая.

Ученые используют спутниковые фото, а также данные наземного мониторинга местных организаций и государственных учреждений.