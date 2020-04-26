Африку атакует саранча – нашествие в 20 раз больше, чем в начале года: шокирующие фото, видео
В Восточной Африке зафиксировали новую масштабную вспышку популяции саранчи. Эта волна нашествия вызвана, в частности, сильными осадками в регионе.
Она – в 20 раз больше, чем в начале года, сообщает издание BBC.
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Ранее в ООН прогнозировали, что к июню размер роев может вырасти в 500 раз.
Это увеличивает риск продовольственного кризиса в регионе, который уже борется с голодом на фоне пандемии коронавирус COVID-19. Через карантин туда не могут прибыть международные эксперты.
Нашествие саранчи в Восточной Африке: смотрите видео
Едва ли не самая сложная ситуация в Кении – страна переживает худшее нашествие саранчи за последние 70 лет. Масштабные вспышки также фиксируют в Эфиопии, Сомали и Уганде.
В ближайшее время ожидают ухудшения по всей Восточной Африке, а также в Йемене и Иране.
Пустынная саранча над деревом на севере Кении/ Фото Sven Torfinn, AP
Рой саранчи летит в Кении/ Фото Sven Torfinn, AP
Ученые NASA работают над отслеживанием мест размножения саранчи и оценивают потери урожая.
Ученые используют спутниковые фото, а также данные наземного мониторинга местных организаций и государственных учреждений.