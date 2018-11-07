Афродита: Надежда Мейхер похвасталась соблазнительной фигурой в купальнике

36-летняя экс-участница группы "Виа Гра" и телеведущая Надежда Мейхер потрясла поклонников в социальных сетях новыми соблазнительными снимками в облегающем черном купальнике в СПА.

Новое фото Мейхер опубликовала на своей странице в Instagram.

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Так, в новой съемке Надежда позировала в традиционном пляжном образе с солнцезащитными очками, соломенной шляпой и коктейлем в руке. "Для тех, кому не хватило тепла и моря" – отметила артистка в подписи к фото.

Поклонники были в восторге от последней фотосессии телеведущей и засыпали ее комплиментами в комментариях.

"Кто эта Афродита?", "Очень сексуальная", "Для тех, кому не хватило тепла и моря – есть улыбка Надежды Мейхер", – пишут пользователи в сети.

​Надежда Мейхер / Instagram



​Надежда Мейхер / Instagram



​Надежда Мейхер / Instagram



Надежда Мейхер / Instagram