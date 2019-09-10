Агент ЦРУ возле Путина: какой была задача и почему его вывезли в США

Агент ЦРУ из правительства России, которого вывезли в США в 2017 году, информировал о личном вмешательстве главы Кремля Владимира Путина в выборы президента США.

Центральное разведывательное управление США завербовало российского чиновника еще десятилетия назад, об этом информирует The New York Times со ссылкой на собственные источники.

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Так, чиновник среднего уровня начал быстро продвигаться по службе. Особое значение он приобрел, когда в США поняли попытки России вмешаться в президентские выборы 2016 года.

Тогда же безопасность агента начала беспокоить ЦРУ – ему предложили уехать в США. Однако сначала тот отказал, поскольку, по его словам, существовала угроза для его семьи.

После этого появились подозрения, что агент ЦРУ на самом деле является двойным. Однако через несколько месяцев после того он предложение принял.

Что известно об этом ифнорматоре ЦРУ?

Он не принадлежал к узкому кругу Путина, но регулярно встречался с ним и имел доступ к решениям высокого уровня. Тогдашний директор ЦРУ Джон Бреннан не позвучував эту информацию на ежедневных брифингах президента Барака Обамы, а направлял в Овальный кабинет отдельными докладами.

Эта информация якобы стала для ЦРУ доказательством того, что лично Путин отдал приказ о вмешательство в американские выборы и хотел победы Трампа. Он же и руководил этим вмешательством, включая взлом компьютеров Национального комитета Демократической партии.

ЦРУ не раскрывают имени и другую информацию об агенте, поскольку угроза для него до сих пор есть.

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В России уже нашли след

Российское издание "Коммерсант" со ссылкой на телеграмм-каналы утверждает, что этим информатором ЦРУ мог быть Олег Смоленков. Это сотрудник администрации президента, который пропал в том году после отъезда на отдых в Черногорию с семьей. После этого открыли уголовное дело по факту убийства Семенкова и его семьи.

Расследование несколько раз останавливалось и возобновлялось. Но в итоге следователи и сотрудники ФСБ выяснили, что предполагаемые жертвы живы и находятся в другой стране,

– пишет издание.

В то же время на сайте The Washington Post в разделе о продаже недвижимости есть информация о покупке дома 5 июня 2018 года в городе Стаффорд (штат Вирджиния) стоимостью около 925 тысяч долларов. Его купили Олег и Антонина Смоленкова.

Как это все комментирует Трамп?

Нынешний американский лидер убеждает, что ничего не знает о вывезенного из России американскому информатора.

"Я ничего об этом не знаю. Вижу, что ЦРУ прекрасно ответило. Все, что сказали в ЦРУ, меня устраивает", – сказал он в эфире ондого из американских телеканалов.

Всего в Белом доме резко отреагировали на информацию распространенную телеканалом, отметив, что "репортажи CNN (издание, которое это выяснило) не только ложные, но и могут представлять угрозу для жизни".

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Как Россия вмешивалась в американские выборы?Американские спецслужбы выяснили, что Россия вмешалась в президентские выборы 2016 года, пытаясь повернуть результаты выборов в пользу Трампа, который в итоге и стал президентом США. Россия любые обвинения отвергает.



В ноябре 2018 года адвокаты Белого дома оказали Мюллеру письменные ответы Трампа на вопрос о вмешательстве РФ в выборах. Позже адвокаты Трампа заявили, что президент США больше не будет отвечать на дополнительные вопросы.



По данным The New York Times, во время президентской кампании 2016 года и после выборов Дональд Трамп и его окружение контактировали с представителями России или посредниками не меньше чем 100 раз.