Агент Хачериди подтвердил интерес к украинцу клуба из Германии
Агент защитника ПАОКа Евгения Хачериди Иван Пироженко прокомментировал возможный трансфер 31-летнего украинца.
Пироженко в программе "Футбол NEWS" подтвердил интерес к защитнику ПАОКа Евгения Хачериди из Германии.
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Сейчас Хачериди – игрок ПАОКа. Если мы найдем такое предложение, которое устроит и клуб, и игрока, то будем рассматривать опцию трансфера. Интерес других клубов есть. Он хочет играть, а ПАОК не предоставляет ему таких шансов. Поэтому мы ищем клуб, в котором он, в первую очередь, будет играть. Какая это будет страна и клуб, посмотрим. Интерес из Германии? Так, он есть, но от команды, которая не может заплатить столько, сколько хочет ПАОК. Это просто интерес, дело даже не дошло до переговоров. Это слухи,
– сказал Пироженко
Как известно, руководство ПАОКа приняло решение расстаться с украинским защитником. За полгода 31-летний центрбэк провел за клуб из Салоников лишь 11 матчей во всех турнирах.
Напомним, что ПАОК выставил Евгения Хачериди на трансфер. При этом украинец отверг один из вариантов продолжения карьеры.