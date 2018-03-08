Агент КГБ и сигаретный митрополит, – в Болгарии резко ответили на критику патриарха Кирилла

После визита патриарха Русской православной церкви Кирилла в Болгарию, в его адрес полилось много критики из-за высказывания, которые позволил себе российский визитер.

Так, украинское посольство в Болгарии назвало антиукраинской провокацией слова патриарха Кирилла о "гражданской войне на Донбассе".

Читайте также: Настоятель скандального Десятинного монастыря "намолил" на Porsche и две квартиры

Но допек своими высказываниями он и самих болгар, когда во время встречи с президентом страны Руменом Радевым несколько минут возмущался приуменшением роли России в освобождении Болгарии.

Вице-премьер Болгарии Валерий Симеонов на телеканале БНТ в ответ заявил, что патриарх Кирилл, известный как агент КГБ и сигаретный митрополит России, не имеет права указывать Болгарии, как и что делать правильно.

"Этот человек не спустился с небес, не вышел из Рая и не является посланником Иисуса Христа. Он известен как сигаретный митрополит России. С 1996 года он ввез на 14 миллиардов долларов безакцизных сигарет. На 14 миллиардов долларов этот хитрец ввез безакцизных сигарет и на 4 миллиарда долларов вина для нужд церкви. У него есть и частный самолет. Его часы стоят 30 тысяч долларов. Кто он? Это не восточноевропейский духовник. Это агент Михайлов, второразрядный агент советского КГБ. И этот человек имеет наглость раздавать правосудие. Представьте себе, что патриарх Неофит поедет к Путину и начнет объяснять, кто такие Кирилл и Мефодий", — заявил Симеонов.