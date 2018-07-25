Агент Путина: почему США боятся, что Трамп сдаст родину Кремлю

Дональд Трамп собирается отобрать доступ к секретным материалам у шести бывших руководителей американских спецслужб. Он также требует, чтобы все секреты ЦРУ, ФБР и прочих докладывали ему.

Последние несколько выпусков я вам рассказывал о все более странном поведении президента США Дональда Трампа и о многочисленных проблемах, которые у него из-за этого возникли. Это продолжается!

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Вот, например, из свеженького. Трамп сначала написал, что собирается привлечь к ответственности "Банду Обамы". Да, он именно так и высказался. В эту "банду" Трамп включил министерство юстиции, ФБР, бывшего президента и его соратников, включая Хиллари Клинтон.



Дональд Трамп

Трамп всех их винит в появлении действительно странного документа – фальшивого "секретного досье" с компроматом на действующего президента. Но важно тут то, что он требует привлечь к ответственности бывшего президента, госсекретаря и целые правоохранительные органы своей страны. Проще говоря, он не доверяет фундаментальным институтам, на которых стоит США.

Причем степень недоверия просто пугает. Трамп хочет, чтобы все люди, подозревающие его, Трампа, в работе на Россию, (бывшие директора ФБР и ЦРУ, начальники других спецслужб) лишились допуска к секретности. При этом он, сам – человек, которого уже открыто называют агентом Путина – получил бы к самым важным секретам своей страны.

У всего американского разведывательного сообщества волосы начали от этого шевелиться на голове. Да и на других местах тоже, ведь речь может идти о полной сдачи Родины россиянам.

Трамп их при этом успокаевает совершенно безумными заявлениями. В понедельник он объявил, что на осенних выборах в Конгресс Россия будет работать против него. Тут два момента: первый – сам Путин недавно в Хельсинки сказал, что на выборах президента США 2016 года он болел за Трампа!



Владимир Путин

Второе: сам Трамп миллион раз говорил, что нет никаких доказательств вмешательства России в американские выборы. Теперь же он это вмешательство ждет! Это просто дичь какая-то.

Американские политические журналисты и обозреватели (вроде меня) в прямых эфирах своих передач теряют дар речи и хватаются за головы. Они просто не понимают, что вообще проиходит. Я тут могу им лишь посоветовать выучить полезное украинское слово: "Зрада". Именно она там сейчас происходит.

Ручной садист Макрона

Огромные неприятности с прессой и общественным мнением сейчас возникли и у французского коллеги Трампа. Эммануэль Макрон оказался в центре скандала, связанного с его le couteau suisse, то есть – швейцарским армейским ножом.

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Тут надо пояснить, что это такое. Сам такой складной нож все, наверное, видели – в нем спрятано множество всяких полезных инструментов. Так вот, во Франции швейцарским ножом называют специального человека, который исполняет для своего хозяина самые разные поручения. Иногда – сомнительные, а иногда просто незаконные. Такой, знаете, "решала", если пользоваться нашим сленгом.

Французкие президенты в прошлом не стеснялись использовать целые бригады таких "решал". Но сейчас эта практика вроде бы ушла в прошлое, а Макрон клятвенно обещал, что никогда ни за что не вернется к ее применению. Но, как выяснилось, соврал. Во время первомайских демонстраций в Париже в объективы операторов попал один полицейский, который очень уж активно бил и задерживал демонстрантов, ломал им руки и поливал их газом. Журналисты стали выяснять – кто он такой?

К своему удивлению, они узнали, что этот человек никакой не полицейский. Кто он – даже в полиции не знали. Потом, правда, выяснилось, что он постоянно мелькает рядом с президентом. Репортеры сделали запрос и выяснили, что этот субъект официально работает охранником Макрона. Зовут его, кстати, Александр Беналла.

Это само по себе было очень странно. Телохранитель президента в свои выходные, оказывается, переодевается полицейским и избивает людей. Очень интересно! Но журалисты стали копать дальше. И выяснили много подробностей.



Эммануель Макрон

Оказывается, этот самый Беналла за какие-то неведомые подвиги получил полный доступ во все помещения парламента Франции и личной резиденции президента страны. Он же является обладателем нигде не зарегистрированного пистолета "Глок" и двух тысяч патронов к нему. И это при том, что полиция дважды официально отказывала ему в праве на ношение личного оружия!

Кроме того, государство предоставило ему полицейскую рацию, обмундирование, а также шикарную квартиру в центре Парижа и машину с мигалкой. Видимо, чтобы месье Беналла не опаздывал поручения своего начальника. В общем, этот деятель никому, кроме президента, не подчинялся, богато жил в какой-то параллельной реальности, видимо, стрелял по кому хотел, точно бил кого хотел, при этом полиция старательно обходила его вниманием.

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Месье Беналла невероятно круто устроился, скажу я вам. Но тут есть одна небольшая загвоздка. Такие вот "решалы" - это прерогатива лидеров африканских, атиноамериканских стран. У Путина, думаю, есть такие.

Но вот во Франции как-то не принято решать вопросы с помощью вооруженного "Глоком" качка. А самому качку лучше не привлекать к себе лишнего внимания, развлекаясь избиением людей. Ну зачем же так палиться? На ровном месте! В общем, сейчас делом Макрона и его охранника-садиста занимаются журналисты, две бригады полицейских следователей, а также две парламентские комиссии.

Пока, конечно, сложно сказать, чем закончится эта история в политическом смысле. Но кое-что ясно уже сейчас. Репутация Макрона как динамичного, современного, открытого и либерального лидера просто уничтожена, нет ее больше. Сейчас его знают как Маню с ручным фашистом. Прямо как из самых старых и замшелых воспоминаний.

А поскольку вся сказка Макрона базировалась на его молодости, прозрачности и открытости, месье Беналла со своими странными увлечениями разбил ее – как хрустальную вазу. Я уверен, что на следующих президентских выборах французы прокатят своего бестолкового лидера.

Пиво против рака

Не могу пройти сегодня мимо удивительной истории спасения человеческой жизни, которая просто поразила меня. Примерно месяц назад на концерте рок-группы Every Time I Die гитарист Джордан Бакли по привычке прямо на сцене хлебнул пива. Но не расчитал объем и выплюнул излишки в зал – на танцущих фанатов.

Неприятно, но дело, в общем, житейское – на таких концертах и похуже вещи случаются. Но этот раз был особенным. Брызги пива попали в глаз одной из фанаток. Она промыла его, но боль и неприятное ощущение все никак не проходили.

Женщина сходила к окулисту и рассказала свою историю. Тот сделал анализы, снимок и вынес диагноз. "Пива в глазу нет", зато за глазом начала формироваться злокачествнная опухоль. Ее давление и причиняло неприятные ощущения. Просто до пивной истории пациентка на них не обращала внимания.

Поскольку найти опухоль удалось на очень ранней стадии, ее тут же удалили, а женщина вскоре полностью выздоровела. С этой историей она и пришла к музыканту. Слушая ее он сначала готовился к судебному иску, но потом понял, что своим пивом просто спас ей жизнь. Если бы не этот эпизод на концерте, то фанатка, вероятно, пошла бы к врачу, когда было бы совсем поздно.

Мораль истории такова: пиво и рок-музыка и правда иногда могут спасти жизнь человеку. Но я бы все равно не советовал вам злоупотреблять ни одиним, ни другим. Получается, что пиво - куда более целебная жидкость, чем любая святая вода!