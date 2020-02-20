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      Агента боевиков задержали в Киеве: он ранее работал в МВД

      - Читати новину українською
      В Киеве задержали агента "ЛНР": он раньше работал в МВД / Прес-служба СБУ

      Контрразведчики Службы безопасности задержали агента боевиков, которые воюют против украинских войск на Донбассе. Он передавал разведывательную информацию представителям так называемого "министерства госбезопасности "ЛНР".

      Как выяснили сотрудники спецслужбы, злоумышленник проживал во временно оккупированном Луганске. Он является бывшим работником органов МВД, но его завербовывали луганские боевики, представители так называемого "МГБ ЛНР", передает пресс-центр СБУ. 

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      Выполнял он задачи кураторов на подконтрольной Киеву территории. Здесь агент боевиков собирал информацию о дислокации и перемещении украинских подразделений, участвовавших в военных действиях на Донбассе. Чтобы его не нашли, информатор скрывался в различных населенных пунктах Украины.

      Задержали пособника оккупантов по месту его временного проживания в Киеве. Перед этим его объявили в общегосударственный розыск. Кроме того, сотрудники СБУ задокументировали факты его преступной деятельности.

      МДБ ЛНР, СБУ, затримання, Київ, МВС
      Агента боевиков задержали в Киеве

      Теперь злоумышленника ждет суд. Наиболее вероятно, меру пресечения ему будет избирать в виде содержания под стражей. Соответственное ходатайство в суд.

      Недавно на Днепропетровщине задержали еще одного завербованного "МГБ ЛНР". Он распространял через интернет пропагандистские материалы. А указания от куратора получал через электронную переписку.

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      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Новости Украины Новости Киева Новости Луганска Пророссийские боевики СБУ
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