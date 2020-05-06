12:27
6 май 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дом Семья Дизайн Красота Auto Инвестиции Агро Учеба Likar Покер Афиша
      more
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 МЕДИЦИНСКАЯ РЕФОРМА КОРОНАВИРУС COVID-19
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 МЕДИЦИНСКАЯ РЕФОРМА КОРОНАВИРУС COVID-19

      Агитационная кампания под прикрытием COVID-19: как политики готовятся к местным выборам

      - Читати новину українською
      Місцеві вибори в Україні
      Місцеві вибори в Україні / ukrinform

      В некоторых регионах Украины уже активно началась агитационная кампания на местные выборы. Некоторые политики пробуют стать известными и пропиариться именно на пандемии COVID-19.

      Про це в ефірі ранкового шоу на 24 каналі розповів голова Комітету виборців України Олексій Кошель. Він наголосив, що агітаційна кампанія у регіонах розпочалась ще наприкінці лютого 2020 року.

      Читайте також  Місцеві вибори 2020: у "Слузі народу" відкидають варіант із перенесенням дати

      "Наприкінці лютого ми проводили конференцію, присвячену прогалинам у виборчому законодавстві щодо місцевих виборів. Вже тоді ми відзначали, що в низці регіонів активно розпочалась кампанія з місцевих виборів", – розповів голова Комітету виборців України.

      Він зазначив, що політики розвішують білборди, а також роздають матеріальну допомогу. Однак Олексій Кошель порадив в період карантину дуже обережно ставитися до такої допомоги.

      Ми всі чудово розуміємо, що в період карантину фінансова допомога може бути вкрай потрібною. Однак дуже важливо, щоб політики не проводили піар-кампанії. Зараз ми бачимо, що такі піар-кампанії відбуваються,
      – сказав Кошель.

      За його словами, цим користуються окремі депутати з "Опозиційної платформи – За життя", а також "Партія Шарія", яка проводить агітацію в кожній області.

      "Агітаційні намети, партійні прапори, брендований партійний одяг і при цьому роздають листівки щодо COVID-19. Класична передвиборча агітаційна кампанія під прикриттям коронавірусу", – пояснив Кошель. 

      Довідка. Місцеві вибори в Україні повинні відбутись 25 жовтня 2020 року. Тоді обиратимуть голів та депутатів рад більшості населених пунктів України, а також членів обласних рад. Однак участь зможуть взяти лише ті населені пункти, які сформували органи місцевого самоврядування.

      Як ствердив голова Комітету виборців, окремі міські голови на 2 третини вже провели агітаційну кампанію і забезпечили собі перемогу на місцевих виборах. 

      Як відрізнити допомогу від піару

      Кошель ствердив, що провести межу між допомогою і піаром дуже складно. Однак, за його словами, можна зважати на такі моменти:

      • Якщо виборець отримав продовольчий пакет від політичної партії чи місцевого політика, де вказана маленька листівочка з проханням прийняти цей подарунок – це варто сприймати як допомогу.
      • Якщо політик фотографує виборця, який отримує допомогу і розміщує ці фотографії в мережі Інтернет – це варто сприймати як підлість з боку політиків.

      "Зараз ми можемо побачити, що масово активізовуються потенційні кандидати, роздають продовольчі набори і піаряться на тому, що громадяни не можуть собі купити їжу. На підлість потрібно реагувати, протестуючи проти цих політиків. Не підтримувати їх та агітувати проти них", – зауважив Олексій Кошель.

      Як політики піаряться на COVID-19: відеокоментар голови Комітету виборців України

       

      Автор: Татьяна Пасичник
      Теги: Карантин в Украине 2020 Новости Украины Коронавирус COVID-19 Деньги Местные выборы 2020
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Предложения партнеров
      Комментарии
      Главные новости
      Последние Новости
      Больше новостей
      Публикации
      Путин хочет переписать правила игры, или На волне пандемии
      сегодня , 11:30 Путин хочет переписать правила игры, или На волне пандемии
      Павло Казарін
      Россия и коронавирус: что происходит в стране?
      5 мая , 22:00 Россия и коронавирус: что происходит в стране?
      Олександр Коваленко