Агитатор предлагал поддержать Порошенко и получить за это материальную помощь, – Гнап

Окружение Петра Порошенко подготовило масштабную схему покупки голосов по всей Украине. Речь идет о 150 избирательных округах, а это две трети территории страны, в которых уже построены огромные сети по подкупу. Цена вопроса – тысяча гривен за один голос избирателя.

Об этом рассказал в своем видеоблоге "Право на правду" автор и журналист-расследователь Дмитрий Гнап.

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По словам Гнапа, когда агитатор видел, что человек колеблется с выбором и не определился за кого голосовать, агитатор тут же предлагал поддержать действующего главу государства и получить за это материальную помощь. К тому же, не наличными на руки, потому что это можно расценивать как покупку голоса, а в ближайшей государственной администрации в качестве материальной помощи.

"Теперь понятно, почему во многих областях, перед самым Новым годом спешно вносились изменения в местные бюджеты и дополнительно находились десятки миллионов на программы социальной защиты населения", – ответил журналист.

В зависимости от размеров областного центра, на эти программы из бюджета дополнительно было выделено от 30 до 100 милионов гривен в каждой области. В целом по стране – это более полутора миллиарда гривен наших с вами денег. И они пойдут на то, чтобы раздать их избирателям в обмен на голоса,

– заявил Гнап.

Вот фрагмент репортажа одного из местных телеканалов, о том как весь этот процесс происходит в реальности в Одесской области: видео

Гнап добавил, что многие пенсионеры ждали в очереди, пока у них примут заявление на получение "порошенковской тысячи". А после того, как человек получал материальную помощь, ему звонили из избирательного штаба и напоминали, кому он должен быть благодарен за заботу и за кого ему следует отдать свой голос на президентских выборах.

Видео полного видеоблога "Право на правду" с Дмитрием Гнапа по 25 марта 2019