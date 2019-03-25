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      Агитатор предлагал поддержать Порошенко и получить за это материальную помощь, – Гнап

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      Агитатор предлагал поддержать Порошенко и получить за это материальную помощь, – Гнап
      Агитатор предлагал поддержать Порошенко и получить за это материальную помощь, – Гнап / КиевВласть

      Окружение Петра Порошенко подготовило масштабную схему покупки голосов по всей Украине. Речь идет о 150 избирательных округах, а это две трети территории страны, в которых уже построены огромные сети по подкупу. Цена вопроса – тысяча гривен за один голос избирателя.

      Об этом рассказал в своем видеоблоге "Право на правду" автор и журналист-расследователь Дмитрий Гнап.

      Читайте также: Нарушения на выборах: кто и как покупает голоса украинцев?

      По словам Гнапа, когда агитатор видел, что человек колеблется с выбором и не определился за кого голосовать, агитатор тут же предлагал поддержать действующего главу государства и получить за это материальную помощь. К тому же, не наличными на руки, потому что это можно расценивать как покупку голоса, а в ближайшей государственной администрации в качестве материальной помощи.

      "Теперь понятно, почему во многих областях, перед самым Новым годом спешно вносились изменения в местные бюджеты и дополнительно находились десятки миллионов на программы социальной защиты населения", – ответил журналист.

      В зависимости от размеров областного центра, на эти программы из бюджета дополнительно было выделено от 30 до 100 милионов гривен в каждой области. В целом по стране – это более полутора миллиарда гривен наших с вами денег. И они пойдут на то, чтобы раздать их избирателям в обмен на голоса,
      – заявил Гнап.

      Вот фрагмент репортажа одного из местных телеканалов, о том как весь этот процесс происходит в реальности в Одесской области: видео

      Гнап добавил, что многие пенсионеры ждали в очереди, пока у них примут заявление на получение "порошенковской тысячи". А после того, как человек получал материальную помощь, ему звонили из избирательного штаба и напоминали, кому он должен быть благодарен за заботу и за кого ему следует отдать свой голос на президентских выборах.

      Видео полного видеоблога "Право на правду" с Дмитрием Гнапа по 25 марта 2019

       

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      Теги: Новости политики Новости Украины Видеоблоги Выборы Президента 2019 Коррупция Петр Порошенко Деньги
      Источник: 24 канал
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