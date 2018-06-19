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Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

Агитатору за Путина в Крыму Одновол продлили арест из-за трудностей с ее идентификацией

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Доверенному лицу Путина Елене Одновол, освобождения которой требует российская омбудсвумен Татьяна Москалева, Херсонский суд продлил арест еще на 2 месяца, чтобы иметь больше времени для идентификации личности.

Женщину задержали в апреле наши пограничники, ее подозревают в государственной измене, поскольку она во время президентских выборов в России работала в Крыму доверенным лицом Путина.

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Выяснилось, что у подозреваемой две фамилии, передает в прямом эфире корреспондент 24 Канала. В России женщина Одновол, потому что вышла замуж и взяла фамилию мужа. Но учитывая то, что документы зарегистрированы в оккупированном Крыму, Украина их не признает. Поэтому по делу задержанная проходит как Елена Юревич.

Подозреваемая отвечать на любые вопросы отказывается. В зале за нее говорили адвокаты, которые заявили, что Юревич-Одновол беременна.

Несмотря на это, прокуратура требовала продлить ей арест еще на два месяца, защита же настаивает, что не видит доказательств по делу. В конце концов, Юревич-Одновол все-таки продлили арест до 17 августа без права внесения залога.

 

Теги: Новости Украины Аннексия Крыма Новости Херсона Судьи
Источник: 24 канал
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