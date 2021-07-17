Дальнейшее силовое наступление Кремля на Украину: Путин хочет захватить Змеиный

Президент России Владимир Путин старается не просто "пересмотреть" историю Украины манипулятивным способом. В то же время он намерен подвергнуть сомнению территориальную целостность Украины как непреложный факт. Более того, для него не существует Украины как государства и украинцев как народа.

Такое мнение высказал бывший министр обороны Андрей Загороднюк, комментируя последнюю статью хозяина Кремля. Также он в публикации заметил интересный момент – Путин вспоминает об острове Змеиный.

К теме Путин разгоняет свою статью об Украине и советует Зеленскому ее прочитать

Путин нацелился на остров Змеиный

Путин в статье отметил, что Змеиный передали Украине в 1948 году. В то же время он вспомнил о якобы "грубых нарушениях действующих на тот момент правовых норм при передаче УССР" Крымского полуострова шесть лет спустя.

Эту неслучайное упоминание следует интерпретировать как заявленную цель дальнейшей силовой экспансии. Украина и мир должны, во-первых, осознавать эту угрозу, а во-вторых, осуществлять соответствующие превентивные меры,

– отметил Загороднюк.

Он добавляет: вероятно, сегодня российские стратеги рассматривают сценарии присвоение Змеиного. Ведь в исследовании Центра оборонных стратегий "Штормовое предупреждение: растущие угрозы в Черноморском регионе" (ноябрь 2020 года) авторы изложили аргументы, что Украина – самая уязвимая к морским угрозам. Кроме того, именно этот остров является зоной высокого риска.

"Несмотря на небольшую площадь и несколько отдаленное расположение, остров имеет чрезвычайно важное геостратегическое значение для Украины. Речь идет о районе значительных залежей природного газа и нефти (по некоторым оценкам, это 10 миллионов тонн нефти и 70 миллиардов кубометров газа), – отметил экс-министр обороны.



Змеиный располагается в районе крупных залежей нефти и газа / Фото "Цензор. НЕТ"

Он добавил, что вышеупомянутые залежи располагаются не только на континентальном шельфе Украины, но и вблизи дельты важной европейской реки Дунай, которая омывает берега 10 стран.

"В условиях роста конкуренции со стороны Москвы за контроль над черноморскими коммуникациями, эта составляющая геостратегического значения Змеиного обусловливает реальную угрозу его оккупации Россией", – заявил Загороднюк.

К теме Пограничники прилетели на остров Змеиный: впервые за 12 лет – фото, видео

Чем может завершиться потеря Змеиного

По словам бывшего чиновника, потенциальная потеря Украиной Змеиного может привести к тектоническому геополитическому сдвигу в северо-западной части Черного моря. Произойдет это посредством активации целого ряда негативных процессов.

Последствия для Украины

Морская блокада Одесского портового хаба.

Силовое изменение морских границ Украины.

Последствия для стран Европы

Установление собственных правил контроля судно-трафика в дельте Дуная и их силовое навязывание.

Препятствование свободному судоходству из-за закрытия морских районов, как это уже происходит в Азовском море и вокруг Крымского полуострова.

Статья Путина может быть началом реализации плана по острову. Может начаться пропагандистская кампания по "нелегитимности" передачи острова и "спорности" его принадлежности. А также распространением этого нарратива на дипломатическом и аналитическом направлениях. За рубежом, странах Запада, найдутся аналитики, которые будут повторять целые блоки такого текста,

​– подчеркнул бывший чиновник.

Загороднюк уточнил, что в настоящее время с помощью развернутого у Черного моря состава войск Россия имеет возможность захватить остров Змеиный в течение 5 – 6 часов. А в течение 10 – 12 часов нарастить силы для долгосрочного содержания острова.

"Для реагирования на эти угрозы Украина имеет достаточно ограниченные возможности. Главным образом – реактивный состав сил и средств с временным плечом в разы большим, чем потенциально имеет Россия", – констатировал эксминистр.

Обратите внимание Путин фальсифицирует историю: как российская пропаганда "забрала" в Украины Харьков, Юг и Донбас



Как Россия окружила украинскую территорию в районе Черного моря / Инфографика взята с сайта "Цензор. НЕТ"

Статья Путина об Украине: что нужно знать

Путин написал обещанную статью об Украине. На сайте президента России 12 июля ее также опубликовали на украинском языке.

Традиционно Путин использовал заезженные пропагандистские утверждения, искажая исторические факты.

Путин заявил, что Украину якобы помогли создать большевики , фактически ограбив этим Россию.

Лидер государства-агрессора снова говорил о "братских народах".

Путин цинично сказал, что Россия якобы "сделала все, чтобы остановить братоубийство". При этом глава Кремля проигнорировал тот факт, что в течение 7 лет войны русские наемники убили тысячи украинских военных.