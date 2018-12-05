Агрессия Кремля на Азове: Парубий обратился к вице-президенту США Пенсу

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий написал открытое письмо вице-президенту США и председателю Сената Майку Пенсу. Спикер, в частности, призвал Соединенные Штаты к решительным действиям, а именно к полному выполнению действующих и введению новых санкций против России. Такой шаг он связывает с недавней агрессией Кремля на Азове.

Соответствующую информацию обнародовал официальный сайт украинского парламента.

Как говорится в письме, Парубий поблагодарил Пенса «за постоянную поддержку Украины» и проинформировал о событиях 25 ноября 2018 года, когда Российская Федерация, нарушая суверенитет Украины и международное право, напала на украинские катера «Бердянск» и «Никополь», а также рейдовый буксир «Яны Капу», захватила их, ранив и взяв в плен украинских моряков».

"Украина, Соединенные Штаты и международное сообщество предприняли активные и решительные действия с 2014 года, направленные на борьбу с незаконным агрессивным поведением России, включая введение экономических санкций. Очень важно, чтобы верховенство права и международные нормы были строго соблюдены, вызывая последствия для тех стран, которые стремятся подорвать право других стран на собственный национальный доход. Мы призываем вас использовать все имеющиеся возможности, чтобы остановить агрессию России в отношении Украины и ее четкое нарушение международных правил, норм путем наложения дополнительных энергетических и финансовых санкций», – подчеркнул председатель украинского парламента в письме к вице-президенту США.

Текст письма Парубия к Пенсу