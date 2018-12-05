07:48
5 дек 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ ПРОТЕСТЫ ВО ФРАНЦИИ ЗАДЕРЖАНИЕ УКРАИНЦЕВ В ГРУЗИИ КОНФЛИКТ В АЗОВСКОМ МОРЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Военные против Канта. Новогодняя Соль
      Вєсті Кремля
      21:45, 4 декабря
      Вести. UA. Возрождение друга страусов. Луценко два годика
      Вєсті.UA
      21:44, 4 декабря
      Из-за каких схем военные остаются без обещанных квартир
      ЦРУ
      09:00, 30 ноября
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. Советская гигиена
      Згадати все
      22:30, 4 декабря
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ ПРОТЕСТЫ ВО ФРАНЦИИ ЗАДЕРЖАНИЕ УКРАИНЦЕВ В ГРУЗИИ КОНФЛИКТ В АЗОВСКОМ МОРЕ

      Агрессия Кремля на Азове: Парубий обратился к вице-президенту США Пенсу

      104 Читати новину українською
      Агрессия Кремля на Азове: Парубий обратился к вице-президенту США Пенсу

      Председатель Верховной Рады Андрей Парубий написал открытое письмо вице-президенту США и председателю Сената Майку Пенсу. Спикер, в частности, призвал Соединенные Штаты к решительным действиям, а именно к полному выполнению действующих и введению новых санкций против России. Такой шаг он связывает с недавней агрессией Кремля на Азове.

      Соответствующую информацию обнародовал официальный сайт украинского парламента.

      Как говорится в письме, Парубий поблагодарил Пенса «за постоянную поддержку Украины» и проинформировал о событиях 25 ноября 2018 года, когда Российская Федерация, нарушая суверенитет Украины и международное право, напала на украинские катера «Бердянск» и «Никополь», а также рейдовый буксир «Яны Капу», захватила их, ранив и взяв в плен украинских моряков».

      "Украина, Соединенные Штаты и международное сообщество предприняли активные и решительные действия с 2014 года, направленные на борьбу с незаконным агрессивным поведением России, включая введение экономических санкций. Очень важно, чтобы верховенство права и международные нормы были строго соблюдены, вызывая последствия для тех стран, которые стремятся подорвать право других стран на собственный национальный доход. Мы призываем вас использовать все имеющиеся возможности, чтобы остановить агрессию России в отношении Украины и ее четкое нарушение международных правил, норм путем наложения дополнительных энергетических и финансовых санкций», – подчеркнул председатель украинского парламента в письме к вице-президенту США.

      Текст письма Парубия к Пенсу

       

      Теги: Новости политики Новости США Новости Украины Санкции Конфликт в Азовском море Верховная Рада Андрей Парубий
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Правова культура vs правовий нігілізм: на прикладі протесту "євробляхерів
      4 декабря , 22:00 Правова культура vs правовий нігілізм: на прикладі протесту "євробляхерів
      Валерій Карпунцов 418
      Задержание украинцев в Грузии: что известно и в чем их обвиняют
      4 декабря , 21:02 Задержание украинцев в Грузии: что известно и в чем их обвиняют
      Світлана Попова 587
      Как наслаждаться здоровым воздухом и дышать полной грудью
      4 декабря , 19:30 Как наслаждаться здоровым воздухом и дышать полной грудью
      Парламентские приключения "боевых радикалов", или как "Снековый король" с президентом "воевал"
      4 декабря , 20:35 Парламентские приключения "боевых радикалов", или как "Снековый король" с президентом "воевал"
      277
      Справа Гандзюк як дзеркало розвалу України на "князівства"
      4 декабря , 20:30 Справа Гандзюк як дзеркало розвалу України на "князівства"
      Артем Овдієнко 976
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября , 13:30
      Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
       7 ноября , 15:10
      Сторонники "Свободы" подрались с милицией во время митинга в Черновцах
       13 января 2013 , 16:41 35
      ПАСЕ: Тимошенко и Луценко необходимо официально признать политзаключенными
       21 февраля 2013 , 21:02 8
      Экс-нападающий сборной Украины может продолжить карьеру в Турции
       1 августа , 19:01
      10 полезных штуковин из Китая, пригодятся автомобилисту
       2 августа , 19:10
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук