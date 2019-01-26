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      Агрессия Кремля на Азове: тяжело раненного моряка Сороку решили перевести в другое СИЗО

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      Раненых моряков планируют перевести в СИЗО "Лефортово"
      Раненых моряков планируют перевести в СИЗО "Лефортово" / Соцсети

      Пленного украинского моряка Василия Сороку, который получил тяжелое ранения во время обстрела украинских кораблей со стороны российских пограничников, и еще двух раненых украинцев следователи ФСБ России хотят перевести из медчасти СИЗО "Матросская тишина" в СИЗО "Лефортово". Соответствующий документ они уже направили в УФСИН РФ (Управление федеральной службы исполнения наказаний).

      Что известно о состоянии здоровья Василия Сороки:

      в результате обстрела российскими пограничниками рука не восстанавливается;

      в руке остались осколки;

      пальцы не сгибаются ;

      несмотря на многочисленные обращения, руководство СИЗО, где он находится, не реагирует: ни рекомендаций по реабилитации и восстановления, ни медицинской документации;

      - московская уполномоченная по правам человека Тетан Потяева утверждает, что моряк выздоровел на 80%.

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      Что говорит его адвокат

      Как рассказал адвокат пленного Василия Сороки Сергей Бадамшин, информация об удовлетворительном состоянии пленного не соответствует действительности. В заявлении указано, что отек на руке Василия Сороки возник якобы из-за пользование эспандером, пишет "Громадське".

      Конечно, удивляет такая формулировка. Это говорит о непрофессиональном подходе со стороны врачей. Ведь мы все видели, что отек не сошел с момента операции, мы видели его при продлении меры пресечения 15 января. В таком состоянии он был 22 января. После операции ему не объяснили, что можно делать, а что нет, фактически сказав – "сам разминай". И только после многократных публикаций, "тычков", ему выдали эспандер. То есть уже после избрания меры пресечения,
      – отметил правозащитник.

      Как подчеркнул он, его подзащитного нельзя переводить в таком состоянии в обычное СИЗО, более того, его немедленно нужно доставить в обычную клинику , иначе ему может грозить инвалидность.

      В то же время Сергей Бадамшин добавил, следователь ФСБ России сообщил адвокатам двух раненых украинских моряков и представителя СБУ, что они направили в УФСИН России (Управление федеральной службы исполнения наказаний) документ о переводе трех украинцев из медчасти СИЗО "Матросская тишина" в СИЗО "Лефортово".

      Когда именно планируется их переводить, пока неизвестно. Вполне вероятно, что это произойдет на следующей неделе, 28 января – 3 февраля.

      Почему украинские моряки оказались в русском плену? 25 ноября 2018 на границе Черного и Азовского морей в районе Керченского пролива пограничный корабль РФ умышленно врезался в буксир украинских военны. Этот буксир был одним из трех украинских военных кораблей, которые законно направлялись из порта Одессы в порт в Мариуполе. Свой шаг в России аргументировали тем, что якобы украинские корабли неправомерно вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и направлялись к Керченскому проливу.

      После инцидента украинские корабли продолжили идти в Мариуполь, однако при выходе из Керченского пролива российские пограничные корабли открыли огонь по украинским судам. В результате стрельбы 6 украинских военных моряков получили ранения.

      Также Россия захватила 2 украинских корабля и взяла в плен 24 украинских моряков . Их впоследствии арестовали в оккупированном Крыму и вывезли в московских СИЗО. Все украинские моряки заявили следствию в РФ, являются военнопленными .

      15 и 16 января во Москве суд продлил срок ареста пленным морякам – части до 24 апреля, а части – до 26 числа. 

      как разворачиваются события после обстрела украинских кораблей в Азове: 
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      Теги: Новости Украины Конфликт в Азовском море Заложники Украинцы в плену РФ Новости России Украина – Россия
      Источник: 24 Канал
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