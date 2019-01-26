Агрессия Кремля на Азове: тяжело раненного моряка Сороку решили перевести в другое СИЗО

Пленного украинского моряка Василия Сороку, который получил тяжелое ранения во время обстрела украинских кораблей со стороны российских пограничников, и еще двух раненых украинцев следователи ФСБ России хотят перевести из медчасти СИЗО "Матросская тишина" в СИЗО "Лефортово". Соответствующий документ они уже направили в УФСИН РФ (Управление федеральной службы исполнения наказаний).

Что известно о состоянии здоровья Василия Сороки:

– в результате обстрела российскими пограничниками рука не восстанавливается;

– в руке остались осколки;

– пальцы не сгибаются ;

– несмотря на многочисленные обращения, руководство СИЗО, где он находится, не реагирует: ни рекомендаций по реабилитации и восстановления, ни медицинской документации;

- московская уполномоченная по правам человека Тетан Потяева утверждает, что моряк выздоровел на 80%.

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Что говорит его адвокат

Как рассказал адвокат пленного Василия Сороки Сергей Бадамшин, информация об удовлетворительном состоянии пленного не соответствует действительности. В заявлении указано, что отек на руке Василия Сороки возник якобы из-за пользование эспандером, пишет "Громадське".

Конечно, удивляет такая формулировка. Это говорит о непрофессиональном подходе со стороны врачей. Ведь мы все видели, что отек не сошел с момента операции, мы видели его при продлении меры пресечения 15 января. В таком состоянии он был 22 января. После операции ему не объяснили, что можно делать, а что нет, фактически сказав – "сам разминай". И только после многократных публикаций, "тычков", ему выдали эспандер. То есть уже после избрания меры пресечения,

– отметил правозащитник.

Как подчеркнул он, его подзащитного нельзя переводить в таком состоянии в обычное СИЗО, более того, его немедленно нужно доставить в обычную клинику , иначе ему может грозить инвалидность.

В то же время Сергей Бадамшин добавил, следователь ФСБ России сообщил адвокатам двух раненых украинских моряков и представителя СБУ, что они направили в УФСИН России (Управление федеральной службы исполнения наказаний) документ о переводе трех украинцев из медчасти СИЗО "Матросская тишина" в СИЗО "Лефортово".

Когда именно планируется их переводить, пока неизвестно. Вполне вероятно, что это произойдет на следующей неделе, 28 января – 3 февраля.