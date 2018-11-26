Агрессия Кремля в Азовском море: в Вашингтоне призывают сходиться к посольству России

Под российским посольством в Вашингтоне в понедельник, 26 ноября, планируется акция протеста. Таким образом общественные организации "US Russian Activists" и "United Help Ukraine" отреагировали на новую агрессию России против Украины в Азовском море.

Об этом организаторы акции сообщают в Facebook.

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Так, активисты призывают мир обратить внимание на агрессивные действия Кремля в Азовском море.

Украина снова под ударом!!! На этот раз в Азовском море! Пожалуйста, приходите к посольству России, чтобы выступить против российской агрессии по отношению к Украине, а также привлечь внимание всего мира к тому, как РФ прибегает к эскалации войны,

– говорится в сообщении.

Напомним, 25 ноября Россия прибегла к откровенной агрессии в Азовском море. Пограничный корабль РФ протаранил рейдовый буксир украинских военных. При этом командование ВМС Украины отмечает, что два малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир ВМС ВСУ переходили из порта Одессы в порт в Мариуполе планово и согласно международным нормам.



Россия не замедлила с реакцией. В Федеральной службе безопасности РФ заявили, что украинские военные корабли "неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ" и продолжили движение к Керченскому проливу.



Несмотря на это группа кораблей ВМС Украины продолжила свой путь в Мариуполь. Правда, уже во время выхода из Керченского пролива российские пограничные судна открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего 6 украинских воинов получили ранения. Также Россия захватила два украинских судна.