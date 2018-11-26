Агрессия Кремля в Азовском море: военный самолет США направляется к берегам Крыма

Американский военный самолет взлетел с авиабазы на острове Крит и вылетел в направлении акватории Черного моря. Разведчик США направляется к берегам Крыма.

Об этом сообщает Украинский милитаристский портал.

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Так, в понедельник в 7:50 по киевскому времени самолет радиоэлектронной разведки ВВС США Boeing RC-135V с позывным BASTE41 взлетел с авиабазы "Суда бей" на острове Крит в Греции. Он взял курс на акваторию Черного моря.

В 8:30 самолет находился воздушном пространстве Болгарии и направлялся к побережью оккупированного Россией Крыма.

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Напомним, 25 ноября Россия прибегла к откровенной агрессии в Азовском море. Пограничный корабль РФ протаранил рейдовый буксир украинских военных. При этом командование ВМС Украины отмечает, что два малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир ВМС ВСУ переходили из порта Одессы в порт в Мариуполе планово и в соответствии с международными нормами.



Россия не замедлила с реакцией. В Федеральной службе безопасности РФ заявили, что украинские военные корабли "неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ" и продолжили движение к Керченскому проливу.



Несмотря на это группа кораблей ВМС Украины продолжила свой путь в Мариуполь. Правда, уже при выходе из Керченского пролива российские пограничные суда открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего 6 украинских воинов получили ранения. Также Россия захватила три украинских судна.