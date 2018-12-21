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      Агрессия Путина и война в Украине: какие угрозы прогнозирует НАТО в следующем году

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      Столтенберґ назвал основные приоритеты НАТО на 2019 год, среди них – война в Украине
      Столтенберґ назвал основные приоритеты НАТО на 2019 год, среди них – война в Украине / Фото из открытых источников

      Главной целью для НАТО в следующем году – реакция на увеличение количества и интенсивности угроз. Основными приоритетами в 2019 году будут война в Украине, отношения с Россией, терроризм и предотвращение кибератак.

      Об этом генеральный секретарь Североатлантического союза Йенс Столтенберг заявил в интервью бельгийской телерадиовещательной компании RTBF, пишет "Радио Свобода".

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      Генсек отмечает. что реакция на все мировые опасности должна быть одновременной.

      Главная цель для НАТО – одновременно подготовиться к целому ряду угроз и вызовов. У нас нет роскоши выбирать между терроризмом, кибератаками или все более агрессивной Россией. НАТО должна реагировать на все эти вызовы одновременно,
      – сказал Столтенберг.

      При этом генсек НАТО отметил, что ожидает от каждой из 29 стран-членов выполнения обязательств по расходам на безопасность и оборону.

      "Сочетание двух вещей: с одной стороны, более решительной России, которая незаконно аннексировала Крым и дестабилизирует восточную Украину, а с другой – террористической угрозы, которая требует дополнительных инвестиций. Я надеюсь, что Бельгия (тратит на оборону менее 1 процента ВВП – 24 канал) и другие союзницы по НАТО будут придерживаться своих обещаний. То есть, прекратят сокращать оборонные бюджеты, постепенно увеличить расходы на оборону и достигнут необходимых 2 процентов в течение следующих 10 лет", – заявил он.

      Столтенберг также отметил, что основная сила НАТО заключается "в способности адаптироваться к изменяющемуся миру".

      Во времена Древнего Рима говорили, что для того, чтобы иметь мир, надо быть готовым к войне. Именно это и делает НАТО,
      – пояснил генсек.

      К слову, недавно Президент Украины Петр Порошенко заявил, Североатлантический альянс может поддержать Украину в борьбе с агрессией России, если отправит свои военные корабли в Черное море. По его словам, этот вопрос глобальной безопасности.

      Теги: Новости Украины Украина – Россия Новости России Война на Донбассе Генсек НАТО НАТО Новости политики
      Источник: 24 Канал
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