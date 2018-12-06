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      Агрессия РФ на Азове: свежие новости о состоянии и условиях содержания раненых украинских воинов

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      Трое раненых в результате атаки Россией украинских моряков находятся в больнице СИЗО "Матросская тишина" .
      Трое раненых в результате атаки Россией украинских моряков находятся в больнице СИЗО "Матросская тишина" . / "Коммерсантъ"

      Трое украинских моряков, которые получили ранения в результате нападения со стороны России вблизи Керченского пролива, сейчас находятся в больнице СИЗО. Известно, что двоих из них держат в камере по два соседа, а один "отбывает наказание" в одиночной. Состояние всех трех пациентов главврач больницы оценивает как стабильное и удовлетворительное.

      Об этом рассказала адвокат Евгения Закревская со ссылкой на Павла Пятницкого — члена Общественной наблюдательной комиссии Москвы по контролю за соблюдением прав граждан в местах лишения свободы, пишет "Громадське".

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      По ее словам, трое украинских моряков, которые были ранены во время атаки россиянами украинских кораблей возле Керченского пролива, находятся в больнице следственного изолятора №1 в Москве, так называемой "Матросской тишине".

      Также правозащитница сообщила, что двум военнослужащим, которые в результате атаки со стороны РФ получили осколочные ранения, был наложен гипс.

      Им делают перевязку, ставят капельницы. Администрация изолятора выдала зимнюю одежду и обувь, чистое постельное белье. Качеством питания раненые довольны, претензий каких-либо к медикам санитарной части изолятора или инспекторам московского управления Федеральной службы исполнения наказаний не имеют,
      – отметила Закревская.

      Кроме того, она рассказала, что:

      Василий Сорока, сотрудник контрразведки СБУ, который во время атаки РФ получил осколочное ранение руки, находится в одиночной камере;

      Андрей Эйдер с осколочными ранениями ног – с двумя соседями по камере, которые якобы помогают ему выходить на прогулку, военному также выдали трость;

      – Еще один раненый моряк Андрей Артеменко тоже находится в камере с двумя соседями, у него осколочное ранение руки и повреждены белки глаз.

      "Сразу после поступления всех трех осмотрел терапевт, хирург, невропатолог и инфекционист. Им сделали ЭКГ, УЗИ, взяли анализы, а Артеменко 3 декабря дополнительно осмотрел офтальмолог. Состояние всех трех пациентов главврач больницы оценивает как стабильное и удовлетворительное", – подытожила юрист.

      Напомним, ранее российская омбудсвумен Татьяна Москалькова сообщала, что украинские моряки получают необходимое лечение и медикаменты. По ее словам, они имеют легкие поражения рук, а у одного из них повреждено сухожилие.

      Что случилось в Керченском проливе? 25 ноября пограничный корабль России протаранил рейдовый буксир украинских военных в Азовском море.

      2 малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир ВМС ВСУ переходили из порта Одессы в порт в Мариуполе планово и согласно международным нормам. Однако в России заявили, что якобы украинские военные корабли "неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ" и продолжили движение до Керченского пролива.

      Группа кораблей ВМС Украины продолжила свой путь до Мариуполя. Правда, уже во время выхода из Керченского пролива российские пограничные судна открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего 6 украинских воинов получили ранения. Также Россия захватила 2 украинских судна и взяла в плен 24 украинских моряков, которых уже арестовали в оккупированном Крыму.

      После этого Украина ввела в 10-и областях военное положение до 26 декабря. А Россия начала блокировать украинские суда и порты в Азовском море.

      28 ноября "суд" в оккупированном Крыму всем 24-м пленным украинским морякам избрал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца. А 29 ноября пленных военных вывезли в Москву в СИЗО.

      УКРАИНСКИЕ МОРЯКИ В ПЛЕНУ РФ: ХРОНИКА СОБЫТИЙ​
      Теги: Новости Украины Новости России Новости политики Украина – Россия Конфликт в Азовском море Москва заложники Украинцы в плену РФ
      Источник: 24 Канал
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