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      Агрессия РФ против Украины: Правительство просит СНБО ввести новые санкции против компаний из РФ

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      Правительство просит СНБО ввести новые санкции против ряда российских компаний
      Правительство просит СНБО ввести новые санкции против ряда российских компаний / 5.ua

      Кабинет министров Украины вынес на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны вопрос о расширении санкций против ряда российских компаний из-за продолжающейся вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины.

      Соответствующее распоряжение опубликовали на правительственном портале.

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      Известно, что ограничительные меры будут касаться российских компаний. Их введут на 3 года.

      Одобрить и внести на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны Украины Предложение о применении сроком на три года персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) к юридическим лицам согласно приложению,
      — указано в распоряжении правительства.

      Однако, приложение со списком компаний, против которых будут применяться санкции, пока не опубликовали.

      К слову, Российская экономика понесла ощутимые потери из-за санкций, которые с 2015 года вводят против РФ за ее агрессивную политику. Так, накопленные Россией потери от санкций составляют до 5% валового внутреннего продукта.

      Что случилось в Керченском проливе? 25 ноября в Керченском проливе российский пограничный корабль протаранил рейдовый буксир украинских военных. Известно, что 2 украинских военных малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир переходили планово и согласно международным нормам из порта Одессы в порт в Мариуполе.

      Однако в России заявили, что украинские военные корабли якобы неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и продолжили движение к Керченскому проливу.

      Группа украинских кораблей продолжила свой путь в Мариуполь. Однако во время выхода из Керченского пролива российские пограничные судна открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего 6 украинских военных моряков получили ранения. Также Россия захватила 2 украинских судна и взяла в плен 24 украинских моряков, которых впоследствии арестовали в оккупированном Крыму и вывезли в московские СИЗО.

      После этого Украина ввела в 10-и областях военное положение до 26 декабря. Кроме того, 30 ноября Украина запретила въезд на свою территорию мужчинам-гражданам России в возрасте 16-60 лет.

      Россия также уже не первый месяц блокирует в Азовском море иностранные суда, которые направлялись в украинские порты. Из-за этого украинская экономика понесет немалые убытки.

      Теги: Украина – Россия Конфликт в Азовском море Новости политики Новости Украины Война на Донбассе СНБО Кабинет Министров Украины Санкции
      Источник: 24 канал
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