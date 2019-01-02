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      "Агрессия РФ в Азовском море": поляки назвали важнейшее в мире событие 2018 года

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      Поляки назвали агрессию России на Азове важнейшим международным событием 2018 года
      Поляки назвали агрессию России на Азове важнейшим международным событием 2018 года / Фото из открытых источников

      Поляки назвали агрессию России против Украины в Азовском море, когда военные РФ обстреляли корабли ВСУ и незаконно захватили украинских моряков, важнейшим международным событием 2018 года.

      Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного в конце декабря Центром исследования общественного мнения Польши.

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      По мнению опрошенных, самым важным событием в стране было празднование 100-летия восстановления независимости Польши (40%). На международной арене важнейшим событием прошлого года поляки признали атаку российского флота на украинскик корабли в Азовском море (6%),
      – говорится в сообщении.

      Кроме атаки на Азове, поляки назвали важными международными событиями 2018 года также агрессивную международную политику России в целом, проведение климатического саммита в городе Катовице, соглашение США с Северной Кореей и выход Великобритании из ЕС.

      В то же время, важнейшими внутренними событиями в Польше, кроме празднования 100-летия восстановления независимости, названо проведение местных выборов в стране и проблемы в отношениях Польши с ЕС.

      Напомним, ранее 24 канал сообщал, что украинцы считают главными политическими событиями 2018 года проведения Объединительного собора православных церквей и создание единой поместной церкви, введение военного положения, и инцидент в Керченском проливе.

      Что произошло в Азовском море?
      25 ноября в Керченском проливе российский пограничный корабль протаранил рейдовый буксир украинских военных. Известно, что 2 украинских военных малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир переходили планово и в соответствии с международными нормами из порта Одессы в порт в Мариуполе.

      Однако в России заявили, что украинские военные корабли якобы неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и продолжили движение к Керченскому проливу.

      Группа украинских кораблей продолжила свой путь в Мариуполь. Однако при выходе из Керченского пролива российские пограничные суда открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего 6 украинских военных моряков получили ранения. Также Россия захватила 2 украинских судна и взяла в плен 24 украинских моряков, которых впоследствии арестовали в оккупированном Крыму и вывезли в московские СИЗО. После этого Украина ввела в 10-и областях военное положение до 26 декабря. Кроме того, 30 ноября Украина запретила въезд на свою территорию мужчинам-гражданам России в возрасте 16-60 лет.

      Россия также уже не первый месяц блокирует в Азовском море иностранные суда, направляющиеся в украинские порты. В следствии этого украинская экономика несёт большие убытки.

      Теги: Новости Украины Новости России Украина – Россия Новости Польши Конфликт в Азовском море Новости политики
      Источник: 24 Канал
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