Агрессия РФ в Азовском море: среди стран-членов ООН становится больше благосклонных к Украине

Во время заседания Совбеза ООН большинство членов органа не поддержали проведение заседания по конфликту в Азовском море по той повестке дня, которую предлагала Россия. Об этом и о том, как на международном уровне Украина будет бороться за моряков – в прямом эфире 24 канала рассказал постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко.

Какие последствия имеет засадение Совбеза ООН для Украины

– Первым и наиболее показательным стало то, что было так называемое процедурное голосование. Возможно, на это не обратили такое внимание. Дело в том, что делегация РФ, как только увидела, что мы в воскресенье, 25 ноября, официально обратились с просьбой о созыве Совета Безопасности по нашему вопросу, сразу побежала в секретариат Совета Безопасности и пыталась так вывернуть, что будто они были первые и они также просят созвать заседание.

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– Предложили созвать под условным названием "Нарушение государственной границы РФ". Такого пункта в повестке дня в Совете безопасности не существует. Во-вторых, это было уже просто наглость. Тем не менее, воспользовавшись такими процедурными возможностями, этот вопрос был поставлен на голосование еще на начале заседание. За формулировку России проголосовали аж 4 страны, а 7 – против. Остальные воздержались. То есть это уже было показателем того, что не пройдет так, как хотелось бы РФ.

В целом, происходит постепенная эволюция позиций стран. Есть страны, далекие от нашего конфликта: африканские или Перу. Китай был на стороне России, это традиционно. Но, например, Кувейт традиционно вел себя очень осторожно и до последнего времени занимал позицию "ни вашим, ни нашим". А вот вчера, 26 ноября, Кувейт проголосовал против русского предложения. Кстати, эта страна в свое время тоже пострадала от такой же агрессии Ирака, как мы сейчас страдаем от РФ.

– И вот в выступлениях некоторых стран, даже африканских, все больше ударения, если не на поддержку Украины однозначно, то на понимание того, что происходит между Украиной и РФ. Да, они еще не употребляют слово "агрессия", но, я думаю, что придет время. Именно для этого и существует дипломатия. Не все так просто, для всего нужно время. Надо страны убеждать, надо им показывать какие-то примеры. И тот инцидент, который был в Азовском море в воскресенье, 25 ноября, – это как раз тот самый яркий пример, который перетянет на нашу сторону еще больше стран среди членов ООН.

Почему 4 страны оказались на стороне России во время заседания Совбеза

– Это страны, которые традиционно на стороне России. В Совете Безопасности, по крайней мере. Среди них есть, к сожалению, Казахстан. Там сказывается как политическая, так и экономическая зависимости. Это я адресую тем, кто до сих пор считает, что Украине не нужно выходить из СНГ. Так называемая многовекторность, о которой объявил президент Казахстана Назарбаев... Возможно, мы не до конца понимаем позиции этой страны. Но, я думаю, что Казахстан далеко не та страна, которой надо рассказывать, разъяснять, что происходит. Уж кто-кто, но они прекрасно должны понимать и знать. Это, скажем так, одна группа.

– Вторая – Боливия. Эта страна традиционно занимает, скажем так, левацкие позиции в Латинской Америке. Я не думаю, что она также очень зависит от РФ. Однако, видимо, там есть определенная идеологическая солидарность. Так как у Кубы, например, или Венесуэлы. Но и с этими странами стоит работать.

Что делать, чтобы освободить моряков и остановить Россию

– Проект нашей резолюции под названием "милитаризация Крыма, Азовского моря и Черного моря" мы должны одобрять на Генеральной Ассамблее в середине декабря 2018 года. Но эта резолюция после позавчерашних событий не то, чтобы стала неактуальной, ее теперь можно усилить. Во-первых, добавить туда все ссылки на этот инцидент. Во-вторых, обязательно мы включим требование к России освободить наших моряков и судна. Мы включим положение, что это агрессия, нарушение Россией договора об использовании Азовского моря. И целый ряд других вещей. Это то, что сейчас стоит на повестке дня как приоритет.

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– Дальше, я считаю, нам надо, первое, – усиление антироссийской коалиции. Второе – это усиление санкций против России. Третье – это, конечно, укреплять нашу обороноспособность. Если в решениях ООН мы будем фиксировать такие положения, то это будет влиять и на ЕС, и на другие страны. Это три такие главные задачи, которые я вижу на сегодня для украинской дипломатии.

Напомним, с 9:00 утра, 28 ноября, указом Верховного Главнокомандующего введено военное положение, он будет действовать в течение 30 дней в 10 областях Украины – тех, что касаются границ Украины с Россией, Беларусью, Молдовой и с аннексированным Крымом: Винницкой, Луганской, Донецкой, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Херсонской, Запорожской, а также во внутренних водах Азово-Керченской акватории.

Что произошло в Азовском море и почему это получило такой резонанс?

25 ноября Россия прибегла к откровенной агрессии в Азовском море. Пограничный корабль РФ протаранил рейдовый буксир украинских военных. При этом командование ВМС Украины отмечает, что два малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир ВМС ВСУ переходили из порта Одессы в порт в Мариуполе планово и в соответствии с международными нормами.

Россия не замедлила с реакцией. В Федеральной службе безопасности РФ заявили, что украинские военные корабли "неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ" и продолжили движение к Керченскому проливу.

Несмотря на это группа кораблей ВМС Украины продолжила свой путь в Мариуполь. Правда, уже при выходе из Керченского пролива российские пограничные суда открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего 6 украинских воинов получили ранения. Также Россия захватила два украинских судна.

Впоследствии в Кремле такие шаги объяснили тем, что Украина осуществила провокацию – к примеру, когда российская сторона, в частности, требовала немедленно остановиться, украинские корабли якобы никак не реагировали и осуществляли опасное маневрирование. Также в ведомстве заявили, что во время конфликта возле Керченского пролива на украинских кораблях якобы развернули артиллерийские установки, подняли их на 45 градусов и направили в сторону российских кораблей.