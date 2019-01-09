Агрессия России может привести к новой войне в Европе, – министр обороны Норвегии

Агрессивное поведение Российской Федерации в мире ставит под угрозу международную безопасность и стабильность, что делает возможным возникновение новой войны в Европе.

Об этом заявил министр обороны Норвегии Франк Бакке-Йенсен, передает The Barents Observer.

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Министр отметил, что наибольшая опасность исходит от России, которая целенаправленно пытается подорвать единство Запада и международное сотрудничество в собственных интересах. Для этого Кремль использует военные и экономические инструменты давления.

"Наша первоочередная забота – это Россия. Мы все яснее понимаем озабоченность в связи с нашим соседом на Востоке", – отметил Бакке-Йенсен.

По его словам, изменения во внешней политике РФ, ведущие к конфронтации с Западом, стали наблюдаться еще после 2014 года и незаконной аннексии Крыма.

В частности, в качестве примера последних агрессивных действий России глава минобороны Норвегии вспомнил глушение GPS-сигнала в регионе Финнмарк на севере страны, которое происходило во время совместных учений НАТО в этом регионе. Страны Альянса обвинили в этом инциденте российских военных.

В общем события в нашем окружении показывают, что мы должны учитывать, что вооруженный конфликт между государствами в Европе уже не немыслимый,

– подытожил Бакке-Йенсен.

Напомним, ранее украинская разведка сообщила, что Россия готовит провокацию в виде диверсионно-террористического акта на Донбассе с использованием химически опасных ядовитых веществ, чтобы впоследствии обвинить в этом украинские силы. Пострадать могут мирные жители.