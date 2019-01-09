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      Агрессия России может привести к новой войне в Европе, – министр обороны Норвегии

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      Министр обороны Норвегии предупредил о риске войны в Европе из-за агрессии РФ
      Министр обороны Норвегии предупредил о риске войны в Европе из-за агрессии РФ / Фото из открытых источников

      Агрессивное поведение Российской Федерации в мире ставит под угрозу международную безопасность и стабильность, что делает возможным возникновение новой войны в Европе.

      Об этом заявил министр обороны Норвегии Франк Бакке-Йенсен, передает The Barents Observer.

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      Министр отметил, что наибольшая опасность исходит от России, которая целенаправленно пытается подорвать единство Запада и международное сотрудничество в собственных интересах. Для этого Кремль использует военные и экономические инструменты давления.

      "Наша первоочередная забота – это Россия. Мы все яснее понимаем озабоченность в связи с нашим соседом на Востоке", – отметил Бакке-Йенсен.

      По его словам, изменения во внешней политике РФ, ведущие к конфронтации с Западом, стали наблюдаться еще после 2014 года и незаконной аннексии Крыма.

      В частности, в качестве примера последних агрессивных действий России глава минобороны Норвегии вспомнил глушение GPS-сигнала в регионе Финнмарк на севере страны, которое происходило во время совместных учений НАТО в этом регионе. Страны Альянса обвинили в этом инциденте российских военных.

      В общем события в нашем окружении показывают, что мы должны учитывать, что вооруженный конфликт между государствами в Европе уже не немыслимый,
      – подытожил Бакке-Йенсен.

      Напомним, ранее украинская разведка сообщила, что Россия готовит провокацию в виде диверсионно-террористического акта на Донбассе с использованием химически опасных ядовитых веществ, чтобы впоследствии обвинить в этом украинские силы. Пострадать могут мирные жители.

      Теги: Новости политики Новости Украины Аннексия Крыма НАТО Европа Новости России
      Источник: 24 Канал
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