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      Агрессия России на Азове и вступление Украины в НАТО: эксклюзивное интервью с послом США

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      В 2018 году США впервые предоставили Украине летальною оружие, а Конгресс принял резолюцию по ситуации в оккупированном Крыму. Также США расширили санкции в отношении россиян, но пока ограничения не затрагивают "Северный поток-2". А в Вашингтоне пока размышляют над введением санкций в ответ на нападение русских войск на украинских моряков в Керченском проливе.

      Об этом в интервью 24 каналу рассказала посол США в Украине Мари Йованович.

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      Сейчас для украинцев очень острого встал вопрос российской атаки в Керченском проливе. В своей недавней резолюции Конгресс США призвал Дональда Трампа ввести санкции против России в ответ на этот акт агрессии.

      В первую очередь я хотела бы напомнить позицию Соединенных Штатов: мы осуждаем этот акт российской агрессии. Мы призываем Россию освободить 24 моряков, а также других лиц, которых Россия удерживает незаконно. А еще важно, чтобы Россия вернула Украине суда, которые она незаконно изъяла, а также чтобы право свободного прохода через пролив для Украины было восстановлено,
      – ответила Мари Йованович.

      Посол США в Украине рассказала, что сейчас международное сообщество, а также США, рассматривает различные варианты ответа России, включая санкции.

      Агресія Росії в Азовському морі
      Агрессия России в Азовском море

      Учитывая угрозу со стороны Москвы для Украины особую актуальность приобретает интеграция в НАТО. В ноябре после возобновления работы Комиссии стратегического партнерства Украина-США глава Госдепартамента Майк Помпео заявил, что в будущем видит наше государство членом альянса.

      НАТО построено на консенсусе, поэтому все страны-участники должны одобрить присоединение Украины в качестве члена организации. Важно, чтобы Украина продолжала продвигать экономические, политические реформы, а также реформы в оборонной сфере. Я думаю, что очень хорошо быть амбициозными. Чем больше усилий прилагает Украина тем больше успеха она достигнет на пути в НАТО и тем более реальной будет конечная цель. По моему мнению, сконцентрироваться нужно на том, что Украина делает, чтобы достичь стандартов НАТО,
      – заявила Мари Йованович.

      Безопасность Украины должны гарантировать США, Великобритания и Россия в соответствии с Будапештским меморандумом. Россияне его нарушила. В меморандуме не прописана ответственность за это, предусмотрено только проведение консультаций.

      "Украинская власть подала запрос на проведение встречи стран-подписантов Будапештского меморандума. Великобритания, США и, конечно, Украина согласились. Четвертый подписант Россия, не согласилась на эту встречу. По моему мнению, Россия должна вернуться к принципам Будапештского меморандума и выполнить обязательства, которые она взяла на себя в соответствии с Минскими договоренностями", – подчеркнула посол США в Украине.

      А это значит отвод войск, вооружений, соблюдение устойчивого перемирия, особенно в этот период, когда приближается Новый Год, что позволит людям провести праздники в мире и возможно позволит им иметь удачный, мирный новый год,
      – сказала она.

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      И напоследок посол США в Украине прокомментировала наибольшие достижения Украины в 2018 году.

      Я бы хотела сконцентрироваться на положительном. Я думаю, Украина многого достигла в этом году. Одно из таких достижений – это принятие Закона о национальной безопасности и обороне, который является особенно важным для украинских Вооруженных сил, это с одной стороны касается внутренней ситуации, а с другой стороны это важно в смысле приближения Украины к стандартам НАТО и вообще к Альянсу,
      – подтвердила Мари Йованович.

      Посол США в Україні – Марі Йованович
      Посол США в Украине – Мари Йованович

      По ее словам, еще одно из крупных достижений Украины в этом году – принятие закона о Антикоррупционном суде и начало его формирования. "Этот процесс еще продолжается, впереди много вызовов, но я считаю, это стало мощным сигналом как для украинцев, так и для международных игроков, который показал, что Украина имеет серьезные намерения по борьбе с коррупцией", – добавила она.

      А еще тот факт, что Украина осталась в программе МВФ, а это было очень сложно, и это является основой для реформ. Есть еще много других достижений, в частности создание единой украинской поместной православной церкви. Я думаю, это очень важное событие для украинского народа в том смысле, что украинцы смогут свободно выбирать как молиться. И мы приветствуем украинский народ с этим важным достижением,
      – отметила Мари Йованович.

      Автор: Мария Савчук
      Теги: Украина – Россия Война на Донбассе Конфликт в Азовском море НАТО Новости политики Новости США
      Источник: 24 канал
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